26 ноября украинские военные приступили к подготовке гуманитарной миссии для жителей оккупированной Кинбурнской косы. Защитники собирают адресные посылки с продуктами и лекарствами для местных жителей.

Операция под названием "Санта" была организована во исполнение распоряжения командира Дениса Носикова. Как сообщили изданию "АрмияInform" в оперативно-тактической группировке "Одесса", подготовкой запланированных мероприятий в настоящее время занимаются все службы 122-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Что войдет в гуманитарные наборы

Военные подчеркивают, что миссия преследует исключительно гуманитарную цель и призвана спасти мирных жителей от нехватки продовольствия и медикаментов. Из соображений безопасности точные детали и логистика доставки груза на временно оккупированную территорию пока не раскрываются.

Состав посылок формируется индивидуально после изучения потребностей жителей, о которых стало известно от людей, сумевших выехать с полуострова. В наборы входят крупы, макароны, сахар, сливочное масло, растительное масло, тушенка, фасоль и консервированный горошек. Самой важной составляющей помощи станут жизненно необходимые лекарства.

Именно поэтому миссия называется "Санта". Уже совсем скоро День Святого Николая. Поэтому мы, Силы обороны Украины, хотим напомнить об общечеловеческих ценностях, заботе, сострадании и обязанности помогать тем, кто в этом нуждается больше всего,

– подчеркнул представитель группировки.

В населенных пунктах Покровское, Васильевка и Геройское сейчас находится примерно 100 человек, большинство из которых пожилого возраста и не имеют средств к существованию. Местные жители, которым посчастливилось выбраться из российской ловушки, отмечают, что без посторонней поддержки шансов выжить зимой на косе практически нет.

К слову, перед праздниками также может состояться рекордный обмен пленными. Спецпредставитель США Кушнер заявил, что домой могут вернуться тысячи людей.