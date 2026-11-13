Лубинец рассказал о самом тяжелом испытании во время миссии в оккупированных Олешках

Украинская делегация во время миссии в оккупированные Олешки в Херсонской области провела трое суток без связи. Дмитрий Лубинец рассказал, что полная неизвестность больше всего давила психологически.

Об этом он сообщил во время заседания ВСК, трансляция которого велась на YouTube.

Что рассказал Лубинец о пребывании в Олешках?

По словам омбудсмена, отсутствие связи на протяжении всего времени пребывания на подконтрольной России территории создавало сильное психологическое давление. Делегация не могла знать, что происходит за пределами оккупированной территории и не возникнет ли опасность.

Также Лубинец подчеркнул, что сознательно общался на украинском языке во время брифингов и бесед с местными жителями. Он отметил, что люди отвечали ему на украинском, несмотря на более чем четыре года российской оккупации.

Напомним, гуманитарная миссия в оккупированных Олешках длилась с 27 октября по 1 ноября. В ходе операции удалось организовать выезд гражданских лиц, доставить гуманитарную помощь и провести репатриационные мероприятия. Украинская сторона также договорилась о возможности регулярных поставок помощи жителям, оставшимся в городе.