Миссия – защитить от Китая: Байден готов заступиться за Тайвань в случае аннексии

На фоне проблемного вывода войск из Афганистана США, похоже, все же потеряли хватку. По крайней мере именно такой месседж посылают китайские государственные СМИ Тайваня.

Пропагандисты Пекина откровенно заявляют, мол, посмотрите, как Америка обошлась с Афганистаном, такая же участь ждёт и вас. Таким образом Китай пытается показать, что в случае его прямой атаки на Тайвань, местным жителям не стоит сопротивляться.

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Ведь собственных сил для войны с Китаем им не хватит, а США не станут ввязываться в войну.

Но похоже, что для США защита Тайваня – далеко не тоже самое, что поддержка глубоко коррумпированного режима на Ближнем Востоке.

Четкое заявление Байдена

Китай в 2020 году заявлял о намерениях силой аннексировать Тайвань, если тот откажется признавать над собой коммунистическую власть Пекина.

Джо Байден дал интервью для ABC News. Отвечая на вопрос о заявлениях китайских СМИ и о том, будут ли Штаты защищать Тайвань, Байден даже отклонился от того, что американцы называют "стратегической двусмысленностью".

Суть этой двусмысленности как раз в том, чтобы не отвечать прямо на подобные вопросы, сохраняя некую интригу и вводя противника в заблуждения. Сейчас же Байден ответил чётко и ясно – США вступятся за Тайвань.



Байден готов заступиться за Тайвань / Фото Getty Images

И здесь Байден провел даже некую линию и разграничил ситуации между тем, что произошло в Афганистане и вероятным китайским вторжением на Тайвань.

Защита от Китая

По словам Байдена, ни Тайвань, ни Южная Корея, ни Япония не подвержены гражданской войне. И суть американской поддержки как раз заключается в защите небольших государств, от гораздо более сильного и агрессивного противника.

В азиатском регионе таким является именно Китай.

В США взволнованы

Но слова Байдена в отношении Тайваня взбудоражили не только китайских чиновников, но и американский истеблишмент. Ведь США предоставляют Тайваню помощь, однако ранее речь не заходила о полноценном военном вмешательстве.

Можно было бы, конечно, сослаться на то, что Байден просто оговорился, поставив Тайвань в один ряд с Японией и Южной Кореей. У этих стран все же есть договоренности со Штатами, что в случае нападения на них, США ввязываются в войну.

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Но похоже, что Байден не просто не оговорился, а решил еще и поставить Тайвань в один ряд с Японией и Южной Кореей. Американский президент, похоже, осознает, что времена изменились и требуют более активных действий для сдерживания Китая.

Да и Китай ведь раньше никогда не заявлял в открытую, что собирается аннексировать Тайвань силой. Предпосылки к этому, конечно же, были, но прямых заявлений никогда не делалось.

Риторика Пекина

Однако в этом году риторика Пекина резко изменилась на фоне общего экономического развития и успешного сворачивания демократии в Гонконге. Теперь же Китай не стесняясь угрожает ввести войска на Тайвань, наращивая вокруг него военную мощь.

И здесь можно провести некую аналогию с нашей ситуацией.

По всей видимости, на фоне неудачи в Афганистане, США будут изо всех сил стараться сохранить лицо, и продемонстрировать своим союзникам, что Америка все ещё в игре.

И визит Зеленского может стать еще более продуктивным. Во время поездки в Вашингтон украинскому президенту следует настаивать на том, что противодействие Владимиру Путину жизненно необходимо и самим Соединенным Штатам.

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Ведь, если Вашингтон не способен усмирить Россию, каким образом он собирается противостоять гораздо более сильному и богатому Китаю.