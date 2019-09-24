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      Миссия МВФ положительно оценила проект госбюджета-2020

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      Разумков провел встречу с членами миссии МВФ в Украине
      Разумков провел встречу с членами миссии МВФ в Украине / сайт ВРУ

      Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел встречу с представителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом. Последний, в частности, дал положительную оценку проекту государственного бюджета Украины на 2020 год и выразил надежду, что Рада его поддержит.

      Дмитрий Разумков во время встречи отметил, что продолжение сотрудничества Украины с миссией МВФ является позитивным сигналом для иностранного бизнеса и международных партнеров, сообщает официальный сайт украинского парламента.

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      По словам спикера Рады, такое сотрудничество является залогом удачного и успешного будущего Украины. Он также поблагодарил представителей МВФ за поддержку Украины.

      Мы ценим вашу работу, которая поможет провести необходимые реформы, в которых нуждается Украина. Я надеюсь, что мы сможем выстроить долгосрочные, прозрачные и понятные для обеих сторон отношения,
      – сказал Дмитрий Разумков.

      Он также подчеркнул, что сейчас в государстве сложилась такая ситуация, когда "все вертикали власти работают ради успеха и положительных изменений в стране".

      "Мы открыты для диалога, мы открыты для сотрудничества и конструктивных изменений в государстве, в том числе на законодательном уровне", – резюмировал председатель ВРУ.

      К слову: Проект бюджета-2020: какие замечания возникли у нардепов

      Со своей стороны руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден отметил позитивные изменения в экономике страны и сплоченность команды.

      "Украина смогла выйти из глубокого экономического кризиса и сейчас появляются новые возможности для внедрения ряда структурных реформ. Сейчас очень важно сохранить достигнутую макроэкономическую стабильность и независимость НБУ", – подчеркнул ван Роден.

      РАБОТА МИССИИ МВФ В УКРАИНЕ:​
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      Теги: Новости Украины МВФ Бюджет Верховная Рада Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
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