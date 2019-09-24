Місія МВФ позитивно оцінила проєкт держбюджету-2020

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч з представником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом. Останній, зокрема, дав позитивну оцінку проєкту державного бюджету України на 2020 рік та висловив сподівання, що Рада його підтримає.

Дмитро Разумков під час зустрічі зазначив, що продовження співпраці України з місією МВФ є позитивним сигналом для іноземного бізнесу та міжнародних партнерів, повідомляє офіційний сайт українського парламенту.

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За словами спікера Ради, така співпраця також є запорукою вдалого і успішного майбутнього України. Він також подякував представникам МВФ за підтримку України.

Ми цінуємо вашу роботу, яка допоможе провести необхідні реформи, яких потребує Україна. Я сподіваюся, що ми зможемо вибудувати довгострокові, прозорі та зрозумілі для обох сторін відносини,

– сказав Дмитро Разумков.

Він також підкреслив, що зараз у державі склалася така ситуація, коли "усі вертикалі влади працюють заради успіху та позитивних змін у країні".

"Ми відкриті для діалогу, ми відкриті для співпраці і для конструктивних змін у державі, у тому числі на законодавчому рівні", – резюмував голова ВРУ.

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Зі свого боку керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден відзначив позитивні зміни в економіці країни та згуртованість владної команди.

"Україна змогла вийти з глибокої економічної кризи і зараз з'являються нові можливості для запровадження низки структурних реформ. Зараз дуже важливо зберегти досягнуту макроекономічну стабільність і незалежність НБУ", – наголосив ван Роден.