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      Україна очікує отримати 5 мільярдів доларів від МВФ в рамках нової програми кредитування

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Українська влада та Міжнародний валютний фонд проводять перемовини про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до 5 мільярдів доларів.

      Агенція Bloomberg із посиланням на джерела знайомі із ситуацією зазначає, що мовиться про EFF – програму розширеного фінансування МВФ терміном до трьох років.

      Читайте також: Коли Україна отримає наступний транш від МВФ та на що підуть гроші

      Ця програма може замінити попередню короткострокову програму кредитування Stand By, щоб допомогти Україні подолати складний період президентських та парламентських виборів.

      Зазначається, що інформація офіційно не розголошується, оскільки переговори наразі тривають.

      Варто зазначити, що НБУ раніше прогнозував, що нова угода між Україною та МВФ буде саме в рамках програми розширеного фінансування на термін від 3 до 4 років обсягом 5-10 мільярдів доларів. Таким чином Україна зможе отримати перший транш близько 2 мільярдів доларів вже до січня.

      Що потрібно, аби отримати кредит МВФ?

      Україна повинна продемонструвати стабільну політичну ситуацію в країні та ефективні управлінські рішення.

      Що ж до конкретних кроків, аби отримати гроші від МВФ, на які так розраховує НБУ, у майбутньому потрібно:

      • капітально перезавантажити суди;
      • забезпечити, аби силовики й фіскали не втручалися в роботу бізнесу;
      • запустити ринок землі та продати великі держпідприємства;
      • не відмовлятися від політики ринкових тарифів на газ та електроенергію.

      Детальніше про те навіщо Україні кредити МВФ та навіщо їх повертати читайте у матеріалі 24 каналу.

      Також рекомендуємо переглянути відео про те, як саме працюють транші МВФ:

       

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      Теги: Новини України МВФ Транш МВФ Гроші
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