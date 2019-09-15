Украина ожидает получить 5 миллиардов долларов от МВФ в рамках новой программы кредитования

Украинская власть и Международный валютный фонд проводят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украины в размере до 5 миллиардов долларов.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с ситуацией отмечает, что говорится об EFF – программе расширенного финансирования МВФ сроком до трех лет.

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Эта программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand By, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

Отмечается, что информация официально не разглашается, поскольку переговоры пока продолжаются.

Стоит отметить, что НБУ ранее прогнозировал, что новое соглашение между Украиной и МВФ будет именно в рамках программы расширенного финансирования на срок от 3 до 4 лет объемом 5-10 миллиардов долларов. Таким образом Украина сможет получить первый транш около 2 миллиардов долларов уже к январю.

Что нужно, чтобы получить кредит МВФ?

Украина должна продемонстрировать стабильную политическую ситуацию в стране и эффективные управленческие решения.

Что касается конкретных шагов, чтобы получить деньги от МВФ, на которые так рассчитывает НБУ, в будущем нужно:

капитально перезагрузить суды;

обеспечить, чтобы силовики и фискалы не вмешивались в работу бизнеса;

запустить рынок земли и продать крупные госпредприятия;

не отказываться от политики рыночных тарифов на газ и электроэнергию.

Подробнее о том зачем Украине кредиты МВФ и зачем их возвращать читайте в материале 24 канала.

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