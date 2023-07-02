Символизм украинского воина, – Садовый рассказал о скульптуре возле Оперы во Львове

На днях во Львове установили огромную скульптуру, словно поддерживающую Оперный театр в сердце города. Итальянский скульптор решил разместить её во Львове в знак поддержки всей Украине в нелегкое время войны. "Мистер Арбитриум" вызвал оживленное обсуждение в сети.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он подчеркнул, что скульптура "Мистера Арбитриума" символична по нескольким причинам.

Вас может заинтересовать Будет ли "во Львове метро": Садовый рассказал, как решит транспортную проблему в городе

Символизм новой скульптуры во Львове

Скульптуру "Мистер Арбитриум" установили во Львове 28 июня. Ее привезли из Флоренции, где раньше она радовала итальянцев. Львов – тоже не конечная точка для скульптуры. Дальше она поедет в Брюссель. Однако у львовян и гостей города есть еще четыре месяца, чтобы своими глазами увидеть интересный перфоманс возле Оперного театра.

К сожалению, пока неизвестно о размещении скульптуры в других городах. Ведь по состоянию на сегодняшний день "Мистер Арбитриум" имеет определенный порядок.

С одной стороны, она толкает, а с другой – она поддерживает. Это символизм украинского воина, который сегодня толкает беду от нас и поддерживает весь демократический мир от российской агрессии.

– объяснил Андрей Садовый.

Скульптура вызвала большие дискуссии в сети. Ведь львовяне не понимали, что это за скульптура и финансировали ли ее из бюджета города.

Но мэр Львова заверил, что ни одной гривны из бюджета не тратили. Это благотворительная художественная акция для продвижения искусства.

"Кто бы что ни говорил, для нашей страны важно большое количество креативных, мудрых людей. Культура – это фундамент, на котором строятся ценности и наша новая жизнь", – подчеркнул Садовый.

Заметим, что автор скульптуры Эммануэле Джианнелли приезжал во Львов представить свое произведение. Он также выразил свою поддержку Украине.

Андрей Садовый о новой скульптуре во Львове: смотрите видео

Скульптура "Мистер Арбитриум": что известно