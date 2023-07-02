Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що скульптура "Містера Арбітріума" символічна з кількох причин.
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Символізм нової скульптури у Львові
Скульптуру "Містер Арбітріум" встановили у Львові 28 червня. Її привезли із Флоренції, де раніше вона милувала італійців. Львів – також не кінцева точка для скульптури. Далі вона поїде до Брюсселю. Однак у львів'ян та гостей міста є ще чотири місяці, аби на власні очі побачити цікавий перфоманс біля Оперного театру.
На жаль, поки невідомо про розміщення скульптури в інших містах. Адже станом на зараз "Містер Арбітріум" має визначений порядок.
З одного боку вона штовхає, а з іншого – вона підтримує. Це символізм українського воїна, який сьогодні штовхає біду від нас і підтримує весь демократичний світ від російської агресії,
– пояснив Андрій Садовий.
Скульптура викликала великі дискусії в мережі. Адже львів'яни не розуміли, що це за скульптура та чи її фінансували з бюджету міста.
Але мер Львова запевнив, що жодної гривні з бюджету не витрачали. Це благодійна мистецька акція для промоції мистецтва.
"Хто б що не казав, для нашої країни важлива велика кількість креативних, мудрих людей. Культура – це є фундамент, на якому будуються цінності та наше нове життя", – наголосив Садовий.
Зауважимо, що автор скульптури Емануеле Джіаннеллі приїжджав до Львова представити свій витвір. Він також висловив свою підтримку Україні.
Андрій Садовий про нову скульптуру у Львові: дивіться відео
Скульптура "Містер Арбітріум": що відомо
- Італійський скульптор Емануеле Джіаннеллі запропонував привезти "Містера Арбітріума" до Львова. У такий спосіб він хотів висловити свою підтримку Україні та привернути увагу до війни.
- Монументальна фігура чоловіка має висоту 5,5 метрів. Він символізує докладання великих фізичних зусиль. Трактувати мистецький витвір можна з багатьох ракурсів.
- До слова, скульптуру встановили у рамках Lviv Urban Forum, який тривав з 28 до 30 червня. Однак вона буде у Львові аж до 15 жовтня.