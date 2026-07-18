О том, как проходят протесты в Киеве и других городах Украины, рассказывает 24 Канал.

Где проходят протесты?

Киев

В столице акции проходят возле театра имени Ивана Франко. На митинг вышли сотни людей.

Участники держали плакаты с надписями в поддержку Михаила Федорова, а также требовали возвращения народных депутатов с каникул. Среди лозунгов, которые звучали на акции, были: "Руки прочь от Федорова", "Власть – это народ", а также призывы к отставке Александра Сырского.

Третий день протестов в Киеве / Фото предоставлены 24 Каналу

Участники митинга заявляли, что власть должна объяснить причины кадровых решений и учитывать позицию общества.

Киевляне продолжают митинги в поддержку Федорова: смотрите видео

Тернополь

В Тернополе люди вновь вышли на акцию у здания Тернопольской областной военной администрации и облсовета. Сначала на месте было около десяти участников, однако в течение дня количество людей увеличилось – вечером на акции было более 50 человек.

Люди протестуют против кадрового решения в отношении Федорова / Фото "Суспильне"

Участники митинга держали плакаты с надписями "Верните Федорова", "Поддерживаю Федорова", "Обменивайте пленных, а не Федорова" и другими призывами.

К акции присоединялись люди с детьми и домашними животными.

Николаев

В Николаеве акция в поддержку Михаила Федорова прошла уже третий день подряд.

По данным местных журналистов, к протесту присоединились более 150 человек. Участники собрались на перекрестке Центрального проспекта и улицы Соборной, после чего прошли шествием.

Люди скандировали лозунги в поддержку экс-министра обороны и высказывали претензии к работе военного руководства. В конце акции участники исполнили Государственный гимн Украины у здания городского совета.

Протест в связи с отставкой министра обороны / Фото "Суспильне"

Запорожье

В Запорожье митинг в поддержку Михаила Федорова продолжается третий день подряд. Акция проходила несмотря на воздушные тревоги и российские удары по городу. Перед началом протеста российские войска провели атаку на Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего пострадали люди.

Несмотря на опасность, участники вышли, чтобы выразить свою позицию по поводу кадровых решений.

Десятки людей вышли на новые акции / Фото "Радио Свобода"

Львов

Во Львове также продолжается акция протеста в поддержку Михаила Федорова. Участники вышли на так называемый "картонный протест" с плакатами и надписями с призывами пересмотреть решение в отношении бывшего министра обороны. К акции присоединились десятки людей.

Митинги в поддержку Федорова продолжаются во Львове: смотрите видео

Ровно

В Ровно люди вновь вышли на протест. Участники акции заявили, что их требования остаются прежними – они выступают против отставки Михаила Федорова и призывают к изменениям в военном руководстве.

Люди с плакатами и флагами митингуют в Ровно: смотрите видео

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске также прошла акция в поддержку Михаила Федорова. Участники протеста вышли с плакатами и выразили свое несогласие с кадровым решением. К акции присоединились семьи с детьми.