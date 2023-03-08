Одна из флагом ЕС против водомета: смелая женщина в Грузии стала звездой соцсетей

В Грузии вспыхнули протесты против принятия законопроекта об иноагентах. Безоружные грузины стояли под зданием парламента, отстаивая свои права. В частности, эта мужественная женщина с флагом ЕС.

Сетью разлетелось видео с митинга в Тбилиси, состоявшегося 7 марта. Во время него грузины выступали против одобрения законопроекта о так называемых иноагентах.

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Развевающийся флаг, несмотря на водометы

На видео, выложенном в сети, можно увидеть смелую грузинку. Она мужественно стояла и размахивала флагом Евросоюза, пока правоохранители пытались смыть митингующих с помощью водометов.

В какой-то момент людей вокруг сбивала с ног мощная волна воды. Но они вставали и продолжали отстаивать свои права. Пытались полицейские смыть и саму женщину, но им это не удалось. Ее со всех сторон окружили другие участники акции протеста, защищая от ледяной воды.

Женщина мужественно размахивала флагом ЕС во время митинга: смотрите видео

Это очередная демонстрация того, что сила людей в их единстве. И мы очень гордимся грузинами, которые сейчас борются за свое будущее и будущее потомков.

Коротко о митинге в Грузии

Беспокойно в Тбилиси было еще днем 7 марта. Тогда стало известно, что парламентарии в ходе пленарного заседания планируют принять ряд законопроектов. Среди них – о так называемых иноагентах.

Вскоре под парламентом небезразличные граждане страны развернули флаги Грузии и Евросоюза. Таким образом, они хотели напомнить парламентариям, что их курс на Европу, а не на Россию, в которой такой закон уже действует.

Впоследствии митингующих начали разгонять правоохранители. Прибыл под здание парламента спецназ. Участников акции хотели прогнать с помощью слезоточивого газа и водометов.

На ситуацию в стране отреагировала находящаяся в США президент Грузии. Саломе Зурабишвили не только отменила все запланированные в ООН встречи. Она также отметила, что "наложит вето" на этот закон.

Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию. Страну, которая принадлежит свободной Европе и никто не сможет ее забрать. Этот закон никому не нужен, он написан под диктовку Москвы,

– подчеркнула она.