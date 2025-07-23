"Нам не безразлична судьба страны": участники митингов поделились, что их разгневало больше всего

В Украине проходят многочисленные митинги против закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП. В частности, в Киеве протестующие рассказали, что их в этой ситуации возмутило больше всего.

В Киеве митинг проходит на площади возле драматического театра имени Ивана Франко, сообщает 24 Канал.

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Что происходит на митинге?

Непосредственно у здания театра происходит самое главное. Там больше всего людей, оттуда раздаются различные скандирования. Впрочем по состоянию на 21:20 люди продолжали подходить на место митинга. Акция была запланирована на 20:00. Люди очевидно возвращаются с работы, с учебы. Здесь на самом деле можно устроить конкурс на антикоррупционные лозунги.

Есть очень много смыслов, и все они касаются того, чтобы не потерять страну в той ситуации, что возникла. Здесь собрались украинцы разной возрастной категории. Очень большое количество молодежи, в частности студенты. Сюда приходят люди с котиками, с собачками. Есть даже самые молодые украинцы, что тоже очень сильно умиляет. А также есть взрослые дамы и господа, которые тоже пришли выразить свое несогласие с тем, что сейчас происходит.

Что говорят участники митинга?

На протяжении последних 2 суток закон о НАБУ на слуху украинцев и европейцев. Участники митинга в Киеве рассказали, почему они к нему присоединились.

Мне было 15 лет 10 лет назад. Было что-то похожее. Тогда я ничего не могла сделать. Сейчас чувствую, что надо это поднимать за теми, кто ушел на войну. Пока я не там, хочу быть здесь,

- рассказала протестующая Евгения.

Другие участники говорят, что пока военные на фронте, тыл должен показывать, что ему не безразлично на судьбу государства. Власти надо напоминать, а особенно нашей, что когда она делает что-то не очень хорошее, то люди не будут сидеть молчать и глотать это дома. Это акция напоминания власти, чтобы она следила свои действия.

Многих людей возмутила скорость, с которой приняли закон. Ночью же его и опубликовали. Это максимально подозрительно, и люди все это видели уже при Януковиче, поэтому не хотят повторения всей той ситуации.

Митинг посетили и пожилые женщины.

"Мы пришли, чтобы поменяли закон. Чтобы не издевались над нами. Сколько можно уже. Это же вообще. Хорошо, что здесь есть молодежь. Она за свою страну, за свою землю борется. У меня сын ушел на войну и пропал без вести. Я не могу добиться, где он и что. Им мало денег? Им мало всего?", – возмущается пожилая протестующая.