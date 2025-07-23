У Києві мітинг проходить на площі біля драматичного театру імені Івана Франка, повідомляє 24 Канал.

Тема дня Чому ліквідація незалежності НАБУ та САП – це гра з вогнем і як скандал може вдарити по Україні

Що відбувається на мітингу?

Безпосередньо біля будівлі театру відбувається найголовніше. Там найбільше людей, звідти лунають різноманітні скандування. Утім станом на 21:20 люди продовжували підходити на місце мітингу. Акція була запланована на 20:00. Люди очевидно повертаються з роботи, з навчання. Тут насправді можна влаштувати конкурс на антикорупційні гасла.

Є дуже багато сенсів, і всі вони стосуються того, щоб не втратити країну в тій ситуації, що виникла. Тут зібрались українці різної вікової категорії. Дуже велика кількість молоді, зокрема студенти. Сюди приходять люди з котиками, з песиками. Є навіть наймолодші українці, що теж дуже сильно розчулює. А також є дорослі пані та панове, які теж прийшли висловити свою незгоду з тим, що зараз відбувається.

Що говорять учасники мітингу?

Упродовж останніх 2 діб закон про НАБУ на слуху українців і європейців. Учасники мітингу в Києві розповіли, чому вони до нього приєднались.

Мені було 15 років 10 років тому. Було щось схоже. Тоді я нічого не могла зробити. Зараз відчуваю, що треба це піднімати за тими, хто пішов на війну. Поки я не там, хочу бути тут,

- розповіла протестувальниця Євгенія.

Інші учасники говорять, що поки військові на фронті, тил має показувати, що йому не байдуже на долю держави. Владі треба нагадувати, а особливо нашій, що коли вона робить щось не дуже хороше, то люди не будуть сидіти мовчати та ковтати це вдома. Це акція нагадування владі, щоб вона пильнувала свої дії.

Багатьох людей обурила швидкість, із якою прийняли закон. Уночі ж його й опублікували. Це максимально підозріло, й люди все це бачили вже за Януковича, тому не хочуть повторення всієї тієї ситуації.

Мітинг відвідали й жінки похилого віку.

"Ми прийшли, щоб поміняли закон. Щоб не знущались над нами. Скільки можна вже. Це ж узагалі. Добре, що тут є молодь. Вона за свою країну, за свою землю бореться. У мене син пішов на війну та зник безвісті. Я не можу добитись, де він і що. Їм мало грошей? Їм мало всього?", – обурюється літня протестувальниця.