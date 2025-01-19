Жалуются на местную власть: в Курске беженцы из Суджи и приграничья вышли на митинг

В центре Курска десятки жителей Суджанского, Кореневского и Большесолдатского районов области вышли на митинг. Так россияне пытались выразить недовольство работой местных властей и требовали решения жилищных вопросов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Отмечается, что на центральной площади Курска собралось около 50 протестующих.

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Что требовали россияне в Курске

Россияне, которые переехали из своих домов после начала боевых действий на Курщине и режима чрезвычайной ситуации, жалуются на задержки в выдаче жилищных сертификатов и отсутствие материальной помощи с осени.

Стоит отметить, что к протестующим все же вышел временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Он отметил, что все якобы получат сертификаты на жилье.

В то же время Хинштейн возложил вину в такой ситуации на региональных чиновников и заявил о серьезных проблемах в управлении и коррупционных схемах.

Я не доверяю всем чиновникам Курской администрации. По некоторым из них мною была направлена информация в правоохранительные органы. Многие должны за то, что здесь происходило, ответить,

– сказал он.

Глава области также пообещал провести встречу с инициативной группой суджан.

Интересно, что ранее Роскомнадзор заблокировал сообщество переселенцев из Суджи в "ВКонтакте", где россияне анонсировали митинг из-за проблем с жильем.