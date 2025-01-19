Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Зазначається, що на центральній площі Курська зібралося близько 50 протестувальників.

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Що вимагали росіяни в Курську

Росіяни, які переїхали зі своїх будинків після початку бойових дій на Курщині та режиму надзвичайної ситуації, скаржаться на затримки у видачі житлових сертифікатів та відсутність матеріальної допомоги з осені.

Варто зазначити, що до протестувальників все ж вийшов тимчасово виконуючий обов'язки губернатора регіону Алєксандр Хінштейн. Він наголосив, що всі нібито отримають сертифікати на житло.

Водночас Хінштейн поклав провину в такій ситуації на регіональних чиновників та заявив про серйозні проблеми в управлінні та корупційних схемах.

Я не довіряю всім чиновникам Курської адміністрації. За деякими з них мною була направлена ​​інформація до правоохоронних органів. Багато хто має за те, що тут відбувалося, відповісти,

– сказав він.

Очільник області також пообіцяв провести зустріч з ініціативною групою суджан.

Цікаво, що раніше Роскомнагляд заблокував спільноту переселенців із Суджі у "ВКонтакте", де росіяни анонсували мітинг через проблеми з житлом.