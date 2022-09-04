В Праге прошел масштабный митинг-"предупреждение": аналитик заметил пророссийский след

В Чехии прошел антиправительственный митинг с участием 70 тысяч человек, требовавших уменьшения последствий энергетического кризиса. В его организации отчетливо виден российский след, но, кроме того, организаторы преследуют и другие цели.

Об этом 24 каналу рассказал старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Давид Стулик. Ранее один из топовых европейских чиновников заявил, что Евросоюз не боится путина, который может прекратить поставки газа.

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В Европе ожидали оживления пророссийских сил

Стулик отметил, что в Европе и Чехии в частности ожидали, что пророссийские силы оживятся. Однако прогнозировали такие акции позже осенью, а не в начале сентября.

Организаторы пытались собрать как можно больше людей, чтобы попасть в информационное поле не только в Чехии, но и за границей. Многие участники приехали из-за пределов Праги. Они выступали не против Украины, а против высоких цен на электроэнергию,

– заметил аналитик.

По его словам, эта тема будет касаться каждого гражданина Чехии, каждого хозяйства. Для многих нынешние цены на энергоносители слишком высокие. На самом деле 70 тысяч человек – это немного для 10-миллионной Чехии. Впрочем, это первый "выстрел" пророссийских сил.

Пророссийские силы Чехии

Аналитик подчеркнул, что обе партии, организовавшие митинг, являются экстремистскими силами. Крайняя правая и крайняя левая (коммунисты). Они не представлены в парламенте, потому что год назад проиграли выборы.

"Для них это также возможность заявить о себе, дать знать, что они здесь есть", – подчеркнул Стулик.

Он добавил, что их поддержала еще и оппозиционная парламентская партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, считающаяся демократической и проевропейской. Он баллотируется на президентских выборах в январе, и может использовать популистские заявления относительно высоких цен на энергоносители ради победы.

Это заигрывание с огнем. Даже проевропейские силы могут использовать ситуацию в свою пользу. Логично, что после такого уровень поддержки правительства падает,

– сказал аналитик.

Пошатнется ли поддержка Украины

Стулик считает, что чешское правительство решительно настроено и дальше поддерживать Украину. Кроме того, большинство общества тоже хочет поддерживать украинцев. Впрочем, вот эти процессы могут повлиять на расклад сил в парламенте. Однако аналитик отметил, что Украине действительно пока волноваться не надо. Президент не занимается вопросами внешней политики.

"Большинство чехов понимают, что это агрессия путина и на них из-за такого энергетического кризиса. Поэтому готовы пройти через него, чтобы вместе с украинцами одолеть российский режим", – подытожил аналитик.

Стулик о масштабном митинге в Праге: смотрите видео

Митинг в Праге: что известно