"Симферополь – это Украина": в День флага движение "Желтая лента" начинает самый масштабный митинг

23 августа в День Государственного Флага движение сопротивления "Желтая Лента" объявило о начале самого масштабного митинга "Симферополь – это Украина"!

Организаторы создали онлайн-митинг в Инстаграмм, поскольку выходить на улицы опасно. Движение призывает жителей Симферополя продемонстрировать всем, что Украина – единственная, информирует 24 Канал.

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Мы квартал за кварталом, улицу за улицей, метр за метром отрисовали улицу Жуковского. Целый 1 километр улицы. Возле здания Верховной Рады АР Крым. Улица и символическое место сопротивления и силы, на котором мы можем отметить ваш аккаунт, чтобы весь мир, вся Украина и весь Крым видели, сколько нас,

– сообщили представители движения сопротивления.

Как принять участие в митинге

Чтобы выйти на онлайн митинг в поддержку крымчан и жителей Симферополя, нужно:

Напишите "Симферополь – это Украина!" в комментарии к любому изображению на странице онлайн-митинга. Сделать это можно, перейдя по этому ссылкой. Администратор страницы отметит ваш аккаунт на том же участке дороги, к которому вы и писали комментарий. Делитесь этим изображением в своих соцсетях.

"Чем больше людей выйдет на онлайн-митинг, тем больше людей в Крыму увидят поддержку всей Украины! Симферополь – это Украина! Слава Украине", – отметили организаторы.



Жителей Симферополя призвали присоединиться к митингу / Фото движения "Желтая лента"

! Движение сопротивления "Желтая лента" начало борьбу с оккупантами еще в начале вторжения России в Украину. Год назад движение проводило такой же митинг для Херсона, в нем приняли участие 36 тысяч участников и Мариуполя (20 тысяч участников).