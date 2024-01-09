"Мы теряем родных": украинцы провели масштабный митинг в центре Варшавы

Украинцы провели большой митинг в центре Варшавы у представительства Еврокомиссии. Они призвали западный мир немедленно предоставить необходимое оружие и прекратить российский террор.

Общественная инициатива была организована Euromaidan-Warszawa в ответ на усиление обстрелов украинских городов и собрала более двух тысяч участников.

Смотрите также Чтобы разблокировать границу с Украиной: польское правительство пойдет на условия фермеров

Украинцы пришли митинговать, несмотря на трескучий мороз

Несмотря на лютый мороз, на митинг пришли многие. Многие украинцы пришли вместе с детьми. Некоторые митингующие потеряли родных в результате российских атак.

Митингующие выдвинули множество требований, однако основные из них: оружие для защиты гражданского населения, самолеты F-16, системы противовоздушной обороны, беспилотники и ракеты с большим радиусом действия. А еще – изоляция российских дипломатов, запрещение им доступа к международным площадкам, размораживание замороженных российских активов и использование их в помощь Украине.

Украина не может снова ждать помощи, Путин каждый день бомбит мирные города и убивает гражданских. Мы просим о конкретных вещах, потому что нет времени ждать. Нет времени у тех, кто сейчас на фронте под обстрелами. Европейские политики должны это понять. Европа считает, что у нас есть десятилетие, чтобы победить Россию. Но у нас нет десятилетий. И у Европы, кстати, тоже. Украине нужна противовоздушная оборона здесь и сейчас,

– обратилась к миру лидер общественной организации Euromaidan-Warszawa Наталья Панченко.

На акцию также пришла Полина Мельникова, которая во время обстрела 2 января 2024 года потеряла бабушку – профессора Киево-Могилянской Академии. Людмилу Васильевну Шевцову. В дом Людмилы на Соломенке в Киеве прилетела ракета.

Полина Мельникова рассказала, что ее родители и бабушка жили в соседних квартирах. Квартира родителей разрушена, а от квартиры бабушки практически ничего не осталось. Людмила Шевцова скончалась в машине скорой помощи.

Родные не остались за границей, потому что хотели жить только в Украине, а сейчас родители до сих пор не могут прийти в себя. Некоторые устали от войны, некоторые опустили руки, но война продолжается, гибнут люди, и я хочу, чтобы мир об этом знал. Знал, что мы теряем родных, теряем лучше. И помнил, что у войны нет границ, она может очень быстро распространяться,

– сказала Полина.

Спустя почти два года войны каждый участник акции имеет свою историю, которая заставила его прийти. И каждая из этих историй болит.

Киевлянка Анна была на третьем месяце беременности, когда узнала, что ее возлюбленный погиб под Бахмутом. На митинг также пришла Олеся Кущ из Ирпеня, потерявшая дом и теперь проживающая в Варшаве с семьей.