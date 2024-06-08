"Запустил двигатель перемен": соперник Орбана собрал масштабный митинг в Будапеште

В субботу, 8 июня, политический новичок Петер Мадьяр собрал десятки тысяч сторонников в Будапеште. Он стремится нанести удар по действующему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Петер Мадьяр собрал десятки тысяч людей в последней демонстрации силы накануне выборов в Европейский парламент. Об этом сообщает Associated Press.

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В Будапеште прошел масштабный митинг

Петер Мадьяр надеется использовать хороший результат на воскресных выборах в Евросоюз, чтобы продвинуть себя и свое движение к победе над Виктором Орбаном на следующих общенациональных выборах.

Известно, что такие выборы будут проведены аж в 2026 году. Интересно также, что Петер Мадьяр смог всего за несколько месяцев создать в Венгрии сильнейшую на данный момент оппозиционную партию.

В частности, когда-то инсайдер партии Орбана "Фидес", Мадьяр быстро стал известным благодаря публичным обвинениям в сторону премьер-министра и его союзников в коррупции, а также антидемократических тенденциях.

Во время митинга Мадьяр вернулся к толпе, заполнившей площадь Героев в Будапеште, заявив, что он и его движение построят "более красивую, мирную и счастливую страну" и положат конец 14-летнему пребыванию Орбана у власти.

Я был искрой, которая запустила двигатель перемен,

– заявил он.

В своем последнем обращении к избирателям перед выборами он заявил, что положит конец "пропаганде страха" Орбана и будет работать на благо страны, где "нет ни левых, ни правых, а есть только венгры".

Какие шансы подвинуть Орбана

Согласно последним опросам, "Фидес", вероятно, получит относительное большинство голосов на воскресных выборах. Впрочем, партия Петера Мадьяра "Уважение и свобода" (TISZA) может набрать до 30%.

Отмечается, что это может привести к потере мест для "Фидес" среди 21 члена венгерской делегации в законодательном органе Европейского Союза.

Интересно, что TISZA получила свою базу поддержки среди избирателей, разочарованных как нелиберальной формой правления Орбана, так и традиционными оппозиционными партиями Венгрии.

Как выяснилось, они оказались неспособными бросить серьезный вызов правлению популистского лидера еще с 2010 года.

Поднял вопрос российской оккупации

Орбан обвинил Мадьяра в том, что он и его сторонники "выступают за войну", однако тот отверг эти обвинения.

В майском интервью AP он недвусмысленно указал на потенциальные риски, если России будет разрешено удерживать оккупированные ею украинские территории, включая Крым, который Кремль захватил еще в 2014 году.