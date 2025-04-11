На Житомирщине люди вышли против закрытия отделения и бросили главу больницы в мусорный бак

В пригороде Житомира люди вышли на митинг против реорганизации неврологического отделения местной больницы. С призывами не закрывать отделение на улицу вышли 300 пациентов и работников учреждения. Протестующие отмечают – если власть их не услышит, то они будут митинговать дальше и даже перекрывать дороги.

Событие произошло в четверг, 10 апреля. Люди были настолько злы из-за приказа о реорганизации отделения, что выбросили в мусорный бак исполняющего обязанности гендиректора больницы Сергея Демуса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Митинг против закрытия неврологического отделения в Станишевской общине

Неврологическое отделение коммунальной Житомирской многопрофильной опорной больницы Новогуйвинского поселкового совета работает уже несколько десятков лет. Здесь предоставляют лечение, которым люди довольны. Но руководство больницы в лице Сергея Демуса хочет сократить штат работников, а это около 30 человек и закрыть отделение.

Люди возмущены, что руководители хотят оставить общину без такого важного отделения. Мнения граждан никто не спрашивал, приказ, по их словам, руководство больницы приняло единолично. Поэтому сейчас его требуют отменить, иначе протесты будут продолжаться.

Если власть нас не услышит, мы будем перекрывать трассы, будем ходить каждый день, чтобы она нас наконец услышала. Орки нас бьют из-за границы, лезут к нам как тараканы, а власть нас убивает внутри, – отметила местная жительница Людмила Лепетан.

Другая участница митинга Надежда Витковская также осуждает решение о реорганизации отделения, в котором она лечится уже 30 лет. Она считает, что жителей общины – Заречан, Песков, Скоморохов и самой Станишовку – кто-то захочет лечить в медучреждениях Житомира.

Я в этом даже уверена, потому что у меня был такой опыт. Отдать это неврологическое отделение, чтобы его закрыли, это будет неправильно, несправедливо - как в отношении медперсонала, так и в отношении нас самих,

– сказала она.

Люди протестовали против закрытия неврологического отделения в Станишевской общине / Фото Суспильне Житомир

Интересно, протестующие также рассказали, что исполняющий обязанности гендиректора Житомирской районной больницы Сергей Демус конфликтует с медицинским директором Владимиром Ковальчуком. Поэтому закрытием одного из ведущих отделений он стремится отомстить ему. Люди отмечают – если они имеют конфликт, то пусть решают его лично, а не через такие серьезные решения.

Сам Владимир Ковальчук также дал комментарий по закрытию неврологического отделения. Он заявил, что готов уволиться, если это отделение перепрофилируют или закроют. Врач также ответил, что Демус действительно давит на него.

Я сейчас взял отпуск, который мне не подписали – не знаю, чем они это мотивируют. В будущем, если неврологическое отделение не будет сохранено, я буду увольняться. Давление на меня продолжается уже более года. Были приказы об увольнении, о выговорах, которые я выиграл в суде. И сейчас постоянно они давят на меня, чтобы я ушел с должности. Одним из методов как раз и является закрытие неврологического отделения,

– подтвердил Владимир Ковальчук.

Когда же и.о. гендиректора больницы Сергей Демус вышел к людям, они лично спросили, почему отделение могут закрыть. Он четко рассказал, что неврологическое отделение станет "Отделением паллиативной помощи", где люди так же смогут лечить любые патологии.

Общее количество коек, созданных в условиях реабилитационного отделения - 31, в условиях терапевтического отделения - 20 коек терапевтического профиля, 20 коек неврологического профиля... Отделение фактически уже на стадии завершения, там проводятся косметические работы, решается вопрос по оборудованию. Это может быть максимум полгода,

– отметил глава больницы.

Несмотря на объяснения гендиректора, протестующие сказали, что не пойдут и ожидают отмены приказа о реорганизации неврологического отделения. На это Демус ответил, что якобы не имеет полномочий принять такое решение. По его словам, это нужно обсудить с работниками, которые инициировали реорганизацию.

Конечно люди были недовольны ответом и силой затолкали Сергея Демуса в мусорник с надписью "Место для Демуса".

Возле больницы на Житомирской области прошел митинг пациентов и врачей: смотрите видео

Приказ уже отменили

Власть отреагировала на призывы людей. Вечером того же дня первый заместитель начальника Житомирской ОВА Наталья Остапченко встретилась с людьми и сообщила, что приказ все же отменен.

В моем присутствии отменили приказ. Хотят вынести этот вопрос на очередную сессию к депутатам Новогуйвинского поселкового совета. Депутаты хотят собраться и наконец утвердить бюджет, а также при наличии финансово-экономического обоснования предусмотреть средства из местного бюджета, чтобы такое отделение существовало,

– заявила Остапченко.

А ранее, в конце марта, пациенты этой же больницы протестовали против объединения неврологического отделения с терапевтическим. Тогда журналистам сообщили, что этот вопрос будут обсуждать со всеми сторонами конфликта.

Напомним, скандальная ситуация в начале марта произошла в Светловодске, что в Кировоградской области. Там по неизвестным причинам умер годовалый ребенок. В полиция дело рассматривают по статьям об умышленном убийстве и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медработниками. Главный врач пообещал, что расследование гибели ребенка будет прозрачным.