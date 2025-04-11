Подія відбулася в четвер, 10 квітня. Люди були настільки злі через наказ про реорганізацію відділення, що викинули в сміттєвий бак виконувача обов'язків гендиректора лікарні Сергія Демуса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Мітинг проти закриття неврологічного відділення в Станишівській громаді

Неврологічне відділення комунальної Житомирської багатопрофільної опорної лікарні Новогуйвинської селищної ради працює вже кілька десятків років. Тут надають лікування, яким люди задоволені. Але керівництво лікарні в особі Сергія Демуса хоче скоротити штат працівників, а це близько 30 людей та зачинити відділення.

Люди обурені, що керівники хочуть залишити громаду без такого важливого відділення. Думки громадян ніхто не питав, наказ, за їхніми словами, керівництво лікарні ухвалило одноосібно. Тож зараз його вимагають скасувати, інакше протести будуть продовжуватися.

Якщо влада нас не почує, ми будемо перекривати траси, будемо ходити щодня, щоб вона нас нарешті почула. Орки нас б’ють з-за кордону, лізуть до нас як таргани, а влада нас убиває всередині, – зазначила місцева жителька Людмила Лепетан.

Інша учасниця мітингу Надія Вітковська також засуджує рішення про реорганізацію відділення, в якому вона лікується вже 30 років. Вона вважає, що жителів громади – Зарічан, Пісків, Скоморохів та самої Станишівку – хтось захоче лікувати в медзакладах Житомира.

Я в цьому навіть впевнена, тому що в мене був такий досвід. Віддати це неврологічне відділення, щоб його закрили, це буде неправильно, несправедливо — як відносно медперсоналу, так і відносно нас самих,

– сказала вона.

Люди протестували проти закриття неврологічного відділення в Станишівській громаді / Фото Суспільне Житомир

Цікаво, протестувальники також розповіли, що виконувач обов’язків гендиректора Житомирської районної лікарні Сергій Демус конфліктує з медичним директором Володимиром Ковальчуком. Тож закриттям одного з провідних відділень він прагне помститися йому. Люди наголошують – якщо вони мають конфлікт, то нехай вирішують його особисто, а не через такі серйозні рішення.

Сам Володимир Ковальчук також дав коментар щодо закриття неврологічного відділення. Він заявив, що готовий звільнитися, якщо це відділення перепрофілюють або закриють. Лікар також відповів, що Демус дійсно тисне на нього.

Я зараз взяв відпустку, яку мені не підписали – не знаю, чим вони це мотивують. В майбутньому, якщо неврологічне відділення не буде збережене, я буду звільнятися. Тиск на мене продовжується вже понад рік. Були накази про звільнення, про догани, які я виграв у суді. І зараз постійно вони тиснуть на мене, щоб я пішов з посади. Одним із методів якраз і є закриття неврологічного відділення, – підтвердив Володимир Ковальчук.

Коли ж в.о. гендиректора лікарні Сергій Демус вийшов до людей, вони особисто запитали, чому відділення можуть закрити. Він чітко розповів, що неврологічне відділення стане "Відділенням паліативної допомоги", де люди так само зможуть лікувати будь-які патології.

Загальна кількість ліжок, створених в умовах реабілітаційного відділення — 31, в умовах терапевтичного відділення — 20 ліжок терапевтичного профілю, 20 ліжок неврологічного профілю... Відділення фактично вже на стадії завершення, там проводяться косметичні роботи, вирішується питання щодо обладнання. Це може бути максимум пів року,

– зазначив очільник лікарні.

Попри пояснення гендиректора, протестувальники сказали, що не підуть і очкують скасування наказу про реорганізацію неврологічного відділення. На це Демус відповів, що нібито не має повноважень ухвалити таке рішення. За його словами, це потрібно обговорити з працівниками, які ініціювали реорганізацію.

Звичайно люди були незадоволені відповіддю і силою заштовхали Сергія Демуса у смітник з написом "Місце для Демуса".

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Наказ уже скасували

Влада відреагувала на заклики людей. Увечері того ж дня перша заступниця начальника Житомирської ОВА Наталія Остапченко зустрілася з людьми та повідомила, що наказ все ж скасовано.

У моїй присутності скасували наказ. Хочуть винести це питання на чергову сесію до депутатів Новогуйвинської селищної ради. Депутати хочуть зібратися і нарешті затвердити бюджет, а також за наявності фінансово-економічного обґрунтування передбачити кошти з місцевого бюджету, щоб таке відділення існувало,

– заявила Остапченко.

А раніше, наприкінці березня, пацієнти цієї ж лікарні протестували проти об’єднання неврологічного відділення з терапевтичним. Тоді журналістам повідомили, що це питання обговорюватимуть з усіма сторонами конфлікту.

Нагадаємо, скандальна ситуація на початку березня сталася у Світловодську, що в Кіровоградській області. Там з невідомих причин померла однорічна дитина. У поліція справу розглядають за статтями про умисне вбивство та неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівниками. Головний лікар пообіцяв, що розслідування загибелі дитини буде прозорим.