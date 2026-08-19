"Федорову – в МОУ, Хмару – в СБУ": украинцы вновь вышли на митинги

Утром 19 августа в Киеве и ряде областей Украины прошли мирные акции в поддержку Михаила Федорова. Участники митингов выступают против его отставки с поста министра обороны и призывают сохранить начатые реформы.

"24 Канал" собрал все, что известно о мирных протестах.

Почему требуют участники акций?

Во Львове люди собрались у здания Львовской областной военной администрации с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Акция состоялась на фоне заседания Верховной Рады, где может рассматриваться вопрос о смене руководства Министерства обороны. Митинг во Львове / Фото "Суспильне" Митинг также прошел в Ивано-Франковске. Участники акции собрались у здания ОВА против возможного назначения нового главы Минобороны вместо Федорова. Протест в Ивано-Франковске / Фото "Галка" Координатор акции Денис Милевский заявил, что митинги организовали в разных городах, чтобы депутаты Верховной Рады услышали позицию протестующих. Именно сегодня утром мы решили собраться. Мы собираемся и в других городах, и в Киеве, и во Львове, чтобы Верховная Рада видела мнение народа,

– сказал Милевский. Ивано-Франковск митингует в поддержку Федорова: смотрите видео В то же время участников акций интересует не только кандидатура нового министра, но и то, продолжит ли он реформы, начатые предыдущей командой Минобороны. По словам Милевского, протестующие ожидают публичного выступления от кандидата на пост министра Евгения Хмары или самого Федорова. В Киеве акция прошла у здания Верховной Рады. Участники скандировали: "Федорова – в МОУ, Хмару – в СБУ". Киевляне вышли к Верховной Раде: смотрите видео

Напомним, экс-министр обороны Украины Михаил Федоров 18 августа обратился к украинцам с видеообращением, в котором затронул вопросы обороны, демократии, коррупции и работы государственных институтов. Он подчеркнул важность полноценного назначения министра обороны, поскольку, по его мнению, оборонная политика страны не может длительное время оставаться в режиме временности.

В то же время Федоров отметил, что проблемы Украины не ограничиваются лишь кадровыми решениями в одном министерстве.

Отдельно экс-министр затронул вопрос проведения выборов в условиях затянувшейся войны и подчеркнул необходимость поиска законного и безопасного механизма для восстановления полноценного демократического процесса. Россия не должна получить возможность определять, когда украинцы могут выбирать свою власть.

Также Федоров заявил о необходимости системных изменений в государственном управлении, в частности более быстрого принятия решений, большей ответственности должностных лиц и прозрачной коммуникации с обществом. Коррупцию он назвал проявлением более глубокого кризиса управления и подчеркнул, что во время войны хищение государственных средств напрямую влияет на обороноспособность страны.