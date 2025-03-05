Мэр Львова сообщил об историческом решении по делу Митрополичьих садов

Мэр Львова Андрей Садовый в среду, 5 марта, сообщил об историческом решении по делу Митрополичьих садов. Был подписан меморандум об окончательном возвращении этого исторического наследия УГКЦ.

Документ был заключен между городским советом, ОВА, Госспецсвязи, Концерном радиовещания и Львовской архиепархией УГКЦ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового.

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Как будет проходить процесс передачи

Меморандум позволяет вернуть УГКЦ не только Митрополичьи сады, но и библиотеку Шептицкого.

Это больше, чем просто юридическое решение. Это восстановление справедливости и уважения к наследию нашего города. То, что когда-то было отобрано коммунистами, должно принадлежать его законным владельцам,

– подчеркнул мэр Львова.

Он добавил, что 6 марта на сессии Львовского городского совета вынесут решение, которое позволит городу выполнить свою часть обязательств.

В частности, коммунальный участок нижних Митрополичьих садов передадут ОВА в государственную собственность. Администрация также получит от Госспецсвязи здание библиотеки на улице Ноябрьского чина, 28. А Концерн радиовещания прекратит использование других двух участков Митрополичьих садов.

После этого в ОВА объединят все участки вместе и передадут Церкви.

"Ожидаю, что все стороны также будут действовать быстро и ответственно. Львов – это город, который уважает свою историю. И сегодня мы сделали важный шаг, чтобы эта история была честной", – подытожил Садовый.