Митрополит Эпифаний объяснил, как быть в Прощенное воскресенье в условиях войны

Прощенное воскресенье завершает подготовку к Великому посту. По словам главы ПЦУ митрополита Эпифания, в этот день стоит больше молиться, ведь за Украиной – победа, потому что она стоит за правду.

Свое обращение к православным христианам глава Церкви опубликовал в соцсетях. Эпифаний призвал прощать и просить прощения.

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Следует забыть предыдущие споры. – митрополит

В чем должно состоять прощение в нынешних условиях войны? Оно должно проявляться в том, что забыв предыдущие споры и раздоры мы должны сплотиться вокруг единой цели – победы над агрессором,

– сказал Эпифаний.

В условиях войны, считает глава ПЦУ, все становится второстепенным. На первый план выходят дела милосердия, жертвенность, помощь и взаимная поддержка.

Война изменяет сущность поста

Война, подчеркнул митрополит, кардинально изменяет форму поста, но не может изменить его сущность – самоограничение ради духовного совершенства. Эпифаний призвал молиться – кто как умеет: собственными словами или словами молитв. Глава Церкви верит, что молитва разрушит враждебные намерения.

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