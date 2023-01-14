Об этом сообщила пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ), пишет 24 Канал.

Обратите внимание Рождественская служба в Киево-Печерской лавре: вспоминаем день, вошедший в историю

Епифаний проведет службу в Лавре

Торжественную Божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господня, предстоятель ПЦУ Епифаний совершит утром 19 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Надлежащее разрешение Министерства культуры и информационной политики Украины Православная Церковь Украины получила, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" подписано соответствующее соглашение,

– отметили в пресс-службе Киевской Митрополии ПЦУ.

Начало богослужения в 9 часов утра. Людей просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением. Заметим, что Епифаний уже во второй раз проведет службу в Лавре.

Кратко о первой службе Епифания в Киево-Печерской Лавре