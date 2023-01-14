Об этом сообщила пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ), пишет 24 Канал.
Обратите внимание Рождественская служба в Киево-Печерской лавре: вспоминаем день, вошедший в историю
Епифаний проведет службу в Лавре
Торжественную Божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господня, предстоятель ПЦУ Епифаний совершит утром 19 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
Надлежащее разрешение Министерства культуры и информационной политики Украины Православная Церковь Украины получила, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" подписано соответствующее соглашение,
– отметили в пресс-службе Киевской Митрополии ПЦУ.
Начало богослужения в 9 часов утра. Людей просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением. Заметим, что Епифаний уже во второй раз проведет службу в Лавре.
Кратко о первой службе Епифания в Киево-Печерской Лавре
- Впервые Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел в Киево-Печерской Лавре службу 7 января.
- Президент заявил, что этот день – исторический для Украины и духовной независимости украинцев.
- Следует отметить, что на литургию в Успенском соборе пришли тысячи верующих.
- В соборе звучала украинская коляда. Историческое видео можно просмотреть здесь.
- Заметим, что Паша "Мерседес" и другие представители УПЦ МП не имеют доступа к украинским святыням.