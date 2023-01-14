Про це повідомила пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), пише 24 Канал.
Зверніть увагу Різдвяна служба у Києво-Печерській лаврі: згадуємо день, який увійде в історію
Епіфаній вдруге проведе службу у Лаврі
Урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господнього, предстоятель ПЦУ Епіфаній проведе вранці 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна Церква України отримала, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду,
– зазначили у пресслужби Київської Митрополії ПЦУ.
Початок богослужіння о 9 годині ранку. Людей просять з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв'язку з воєнним станом. Зауважимо, що Епіфаній вже вдруге проведе службу у Лаврі.
Коротко про першу службу Епіфанія у Києво-Печерській Лаврі
- Вперше Митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів у Києво-Печерській Лаврі службу 7 січня.
- Президент заявив, що цей день – історичний для України та духовної незалежності українців.
- Варто зазначити, що на літургію в Успенському соборі прийшли тисячі вірян.
- У соборі лунала українська коляда. Історине відео можна переглянути тут.
- Зауважимо, що Паша Мерседес та інші представники УПЦ не мають доступу до українських святинь.