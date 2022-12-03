После визита СБУ: глава Черновицкой епархии УПЦ МП сбежал в Молдову

Глава Черновицкой епархии УПЦ МП митрополит Мелетий после обысков СБУ сбежал в Молдову. Там он праздновал свой юбилей духовной службы.

1 декабря митрополит Мелетий в Епископском соборе князя Невского вместе с местным архиереем Петру совершил совместную литургию в честь юбилея духовной службы. Однако Мелетий не единственный из Черновицкой епархии, кто решил бежать в Молдову.

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Сбежал вместе с российским паспортом

На фотографиях по богослужению можно увидеть, что митрополит Мелетий не сам уехал в Молдову – вместе с ними поехали еще несколько священнослужителей.

После литургии священнослужители Черновицкие епархии во главе с Мелетием посетили детский сад.

Митрополит Мелетий в Молдове / Фото Епископства Унгенского и Ниспоренского

Следует отметить, что во время обысков в Черновицкой епархии УПЦ МП сотрудники СБУ нашли российские паспорта у руководства епархии.

Обыски в Черновицкой епархии УПЦ МП: главное

25 ноября сотрудники СБУ посетили обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Московского патриархата.

По данным источников, во время обыска правоохранители заскочили в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрита Никиту (Сторожука) с поющим парнем в местном хоре. Впоследствии СМИ сообщили, что хорист – несовершеннолетний. Архимандрит позже заявил, что сотрудники СБУ якобы вывели священнослужителей из комнат, приставили к стене, раздели и сфотографировали.

Во время обысков СБУ обнаружили переписку с "московскими кураторами", у которых были "методички" об "особенностях проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения". Также во время осмотра компьютеров руководства епархии были обнаружены фотокопии удостоверений захватчиков, участвовавших в боевых действиях против Украины. В частности, вид "героя России", подписанный Шойгой за захват Крыма в 2014 году. После обысков правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье о государственной измене.