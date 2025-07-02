Митрополит УПЦ МП Онуфрий отреагировал на указ Зеленского о прекращении его гражданства

По материалам СБУ президент прекратил гражданство Украины Ореста Березовского. Митрополит УПЦ МП уже отреагировал.

Онуфрий отрицает наличие каких-либо других паспортов, кроме украинского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя УПЦ МП митрополита Климента в комментарии Суспильному.

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Как Онуфрий отреагировал на прекращение гражданства Украины

По словам представителя, Онуфрий заявил, что якобы "не имеет" никаких других паспортов, кроме украинского. Также митрополит УПЦ МП сказал, что он якобы "никогда не обращался" в другие государства, в частности России, с заявлением о получении гражданства.

Также митрополит Климент отметил, что Онуфрий планирует защищать свои права. Мол, "имеет все права обжаловать этот указ". Кроме того, представитель УПЦ МП заявил, что решение о прекращении гражданства якобы "подлежат определенному юридическому сомнению".