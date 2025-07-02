Митрополит УПЦ МП Онуфрий отреагировал на указ Зеленского о прекращении его гражданства
- Президент Зеленский прекратил гражданство митрополита УПЦ МП Онуфрия по материалам СБУ.
Онуфрий (Орест Березовский) отрицает наличие у него других паспортов, кроме украинского.
По материалам СБУ президент прекратил гражданство Украины Ореста Березовского. Митрополит УПЦ МП уже отреагировал.
Онуфрий отрицает наличие каких-либо других паспортов, кроме украинского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя УПЦ МП митрополита Климента в комментарии Суспильному.
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Как Онуфрий отреагировал на прекращение гражданства Украины
По словам представителя, Онуфрий заявил, что якобы "не имеет" никаких других паспортов, кроме украинского. Также митрополит УПЦ МП сказал, что он якобы "никогда не обращался" в другие государства, в частности России, с заявлением о получении гражданства.
Также митрополит Климент отметил, что Онуфрий планирует защищать свои права. Мол, "имеет все права обжаловать этот указ". Кроме того, представитель УПЦ МП заявил, что решение о прекращении гражданства якобы "подлежат определенному юридическому сомнению".
Почему прекратили гражданство Онуфрия
Украинское гражданство Ореста Березовского прекратили по материалам СБУ. Соответствующий Указ подписал Владимир Зеленский.
Установлено, что Онуфрий добровольно получил российское гражданство в 2002 году. Однако не сообщил об этом уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого Березовский продолжал пользоваться статусом гражданина нашего государства.
По информации СБУ, Онуфрий поддерживает связь с московской патриархией, представители которой открыто поддерживают агрессию России против Украины. Березовский сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви.
Несмотря на полномасштабную войну, митрополит УПЦ МП фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности, патриарха Кирилла.
Источник: Служба безопасности Украины