Онуфрій заперечив наявність інших паспортів, крім українського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника УПЦ МП митрополита Климента у коментарі Суспільному.

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Як Онуфрій відреагував на припинення громадянства України

За словами речника, Онуфрій заявив, що нібито "не має" жодних інших паспортів, окрім українського. Також митрополит УПЦ МП сказав, що він начебто "ніколи не звертався" до інших держав, зокрема Росії, із заявою про отримання громадянства.

Також митрополит Климент зазначив, що Онуфрій планує захищати свої права. Мовляв, "має всі права оскаржити цей указ". Окрім того, речник УПЦ МП заявив, що рішення про припинення громадянства "підлягають певному юридичному сумніву".