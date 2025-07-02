Зеленский заявил, что для Онуфрия в Украине "нет и не будет" места

Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет места для лиц, которые поддерживают агрессию России и работают против независимости страны, в частности духовной. Он намекнул на митрополита УПЦ МП Онуфрия.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на вечернее обращение президента Украины. Президент Владимир Зеленский четко заявил, что в Украине "нет и не будет" места для лиц, которые поддерживают агрессию России и работают против украинской независимости.

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Лица, поддерживающие агрессию России, не будут иметь места в Украине

Особое внимание глава государства уделил политическим фигурам с российским гражданством и тем, кто оказывает сопротивление не только политической, но и духовной независимости Украины.

Мы продолжаем справедливую работу в отношении лиц, которые связали себя с Россией. Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, которые работают против украинской независимости во всех ее измерениях, в частности против духовной независимости. Каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее, – всем этим персонам места в Украине нет и не будет,

- подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что уже принимают соответствующие решения и готовят новые санкции, которые вскоре рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Эти слова прозвучали после того, как сегодня Зеленский официально лишил главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия украинского гражданства.

Этот шаг является частью широкой политики деоккупации духовной сферы Украины и усиления борьбы с пророссийскими влияниями в стране.