Мясной Ильич: в Донецке открыли магазин, его название подорвало сеть – фото
В оккупированном Донецке открыли мясной магазин со странным названием. Так, дончане теперь могут покупать колбасы в "Мясном Ильиче", если им, конечно, хватит смелости.
Фото магазина разместил в своем твиттере украинский блогер и журналист Денис Казанский.
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В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич". И это не шутка. Не хватает теперь только "Молочного Сталина",
– говорится в его заметке.
Соцсети взорвались шутками из-за нового магазина в Донецке. Люди пишут, что еще стоит открыть овощной магазин под названием "Андропов" и булочную "Молотов". Как еще шутят над креативностью оккупантов в Донецке – далее.
Так шутят над названием донецкого магазина в соцсетях / скриншот
"Мясной Ильич" в Донецке: соцсети подкидывают свои варианты / скриншот