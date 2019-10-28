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      Мясной Ильич: в Донецке открыли магазин, его название подорвало сеть – фото

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      В Донецке теперь есть "Мясной Ильич"
      В Донецке теперь есть "Мясной Ильич" / Фото из соцсетей

      В оккупированном Донецке открыли мясной магазин со странным названием. Так, дончане теперь могут покупать колбасы в "Мясном Ильиче", если им, конечно, хватит смелости.

      Фото магазина разместил в своем твиттере украинский блогер и журналист Денис Казанский.

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      В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич". И это не шутка. Не хватает теперь только "Молочного Сталина",
      – говорится в его заметке.

      Соцсети взорвались шутками из-за нового магазина в Донецке. Люди пишут, что еще стоит открыть овощной магазин под названием "Андропов" и булочную "Молотов". Как еще шутят над креативностью оккупантов в Донецке – далее.

      жарти у соцмережах
      Так шутят над названием донецкого магазина в соцсетях / скриншот

      жарти Донецьк магазин
      Шутки в соцсетях / скриншот

      соцмережі жарти
      "Мясной Ильич" в Донецке: соцсети подкидывают       свои варианты / скриншот

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Пророссийские боевики Курьезные новости Новости Донецка Сеть
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