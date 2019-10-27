Это так по-русски: в Екатеринбурге установили пластиковые фонари

В российском Екатеринбурге местные власти вместо чугунных фонарей, как это предусматривает проект, на набережной реки Исеть установили фонари, сделанные из пластика.

Такие фейковые фонари заметил местный урбанист Дмитрий Москвин и разместил в одной из групп о жизни Екатеринбурга в соцсети. Он, в частности, увидел, как на одном из фонарей слезло верхнее покрытие и обнажило пластиковое содержимое, визуально напоминающее застывшую оранжевую монтажную пену.

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Оказывается, фонари в центре Екатеринбурга – никакие не чугунные. Х*ен вообще знает, какие они. А по проекту какие? Это при том, что каслинское художественное чугунное литье прям под боком производят,

– возмутился активист.



Первым о фейковых фонарях сообщил урбанист Дмитрий Москвин

Как пишет издание Znak.com, корпус фонаря пластиковый от основания до верха, также слышно пустой звук, когда стучишь ногтем. Кроме того, вероятно, что этот пластик может быть не самого высокого качества, так как его структура – шероховатая. Можно заметить и характерный единственный шов склейки, что идет вверх.

В общем установили таких фонарей на набережной 30 штук, правда на дамбе через реку фонари все же металлические. В комитете благоустройства Екатеринбурга сообщили, что пластиковые фонари можно увидеть в разных районах города. Интересно, что местные урбанисты уже давно заметили тенденцию, что власти Екатеринбурга меняют природные материалы на фейки. Говорят, так администрация, возможно, пытается сэкономить на материалах.



В Екатеринбурге уже давно местные власти в благоустройстве меняют природные материалы на фейки

Например, на проспекте Ленина есть бульвар. Долгое время он был огорожен цельными гранитными блоками. После реконструкции ограда стала бетонной. Чтобы скрыть это, ее облицевали каменной плиткой. Сейчас это все дело уже начало отваливаться,

– рассказал урбанист Владимир Злоказов.

На сайте российских государственных закупок можно заметить лишь один недавний контракт, однако по нему должны были сделать ремонт только небольшого участка набережной включая установление фонарей. Стоимость всего контракта составляет 2,19 миллиона рублей (861,6 тысяч гривен). Работы должна была выполнить компания "Инвестуралстрой". В смете заложено установку двух фонарей общей стоимостью 17 тысяч рублей (6,6 тысяч гривен).

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В общем установка пластиковых фонарей могла обойтись налогоплательщикам более чем в 2 миллиона рублей

Заметим, что чугунный светильник аналогичного размера может стоить в пять раз дороже. Впрочем, говорится ли именно об этих фонарях, по контракту не ясно. По документам контракт до сих пор не оплачен до конца и он находится на стадии выполнения с 2015 года, хотя работы там давно завершены.

Это уже не первый случай в России, когда власть обманывает своих граждан. В частности, недавно в Удмуртии торжественно открыли две новые дороги. Однако дорог на фотографиях с празднований не видно – только сплошное болото.