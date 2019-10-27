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      Це так по-російськи: у Єкатеринбурзі встановили пластикові ліхтарі

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      У Єкатеринбурзі замість чавунних ліхтарів встановили пластикові
      У Єкатеринбурзі замість чавунних ліхтарів встановили пластикові / Соцмережі

      У російському Єкатеринбурзі місцева влада замість чавунних ліхтарів, як це передбачає проєкт, на набережній річки Ісеть встановила ліхтарі, зроблені з пластику.

      Такі фейкові ліхтарі помітив місцевий урбаніст Дмитро Москвін і розмістив у одній зі спільнот про життя Єкатеринбурга в соцмережі. Він, зокрема, побачив, як на одному з ліхтарів злізло верхнє покриття та оголило пластиковий вміст, що візуально нагадує застиглу помаранчеву монтажну піну.

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      Виявляється, ліхтарі в центрі Єкатеринбурга – ніякі не чавунні. Х*ін взагалі знає, які вони. А за проєктом які? Це при тому, що каслінське художнє чавунне литво прямо під боком виробляють,
      – обурився активіст.

      Пластикові ліхтарі, Єкатеринбург, Росія, Курйози, Дмитро Москвін
      Першим про фейкові ліхтарі повідомив урбаніст Дмитро Москвін 

      Як пише видання Znak.com, корпус ліхтаря є пластиковим від основи до вершини, також чутно порожній звук, коли стукаєш нігтем. Крім того, імовірно, що цей пластик може бути не найвищої якості, оскільки його структура – шорстка. Можна помітити й характерний єдиний шов склейки, що йде догори.

      Загалом встановили таких ліхтарів на набережній 30 штук, щоправда на дамбі через річку ліхтарі все ж є металевими. У комітеті благоустрою Єкатеринбурга повідомили, що пластикові ліхтарі можна побачити у різних районах міста. Цікаво, що місцеві урбаністи вже давно помітили тенденцію, що влада Єкатеринбурга змінює природні матеріали на фейки. Кажуть, так адміністрація, можливо, намагається заощадити на матеріалах.

      Пластикові ліхтарі, Єкатеринбург, Росія, Курйози, Дмитро Москвін
      В Єкатеринбурзі вже давно місцева влада у благоустрої змінює природні матеріали на фейки 

      Наприклад, на проспекті Леніна є бульвар. Тривалий час його було обгороджено з цілісних гранітних блоків. Після реконструкції огорожа стала бетонною. Аби приховати це, її облицювали кам'яною плиткою. Зараз ця вся справа вже почала відвалюватися,
      – розповів урбаніст Володимир Злоказов.

      На сайті російських державних закупівель можна помітити лише один нещодавній контракт, однак за ним мали зробити ремонт лише невеликої ділянки набережної включно зі встановленням ліхтарів. Вартість всього контракту становить 2,19 мільйона рублів (861,6 тисяч гривень). Роботи повинна була виконати компанія "Інвестуралстрой". У кошторисі закладено установку двох ліхтарів загальною вартістю 17 тисяч рублів (6,6 тисяч гривень).

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      Пластикові ліхтарі, Єкатеринбург, Росія, Курйози, Дмитро Москвін
      Загалом встановлення пластикових ліхтарів могло обійтися платникам податків у понад 2 мільйони рублів 

      Зауважимо, що чавунний світильник аналогічного розміру може коштувати в п'ять разів дорожче. Втім, чи мовиться саме про ці ліхтарі, з контракту не ясно. За документам контракт досі не сплачено до кінця та він перебуває на стадії виконання з 2015 року, хоча роботи там давно завершено.

      Це вже не перший випадок у Росії, коли влада обдурює власних громадян. Зокрема, нещодавно в Удмуртії урочисто відкрили дві нові дороги. Однак доріг на фотографіях зі святкувань не видно – лише суцільне болото.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Росії Курйозні новини Гроші
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