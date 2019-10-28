М’ясний Ілліч: у Донецьку відкрили магазин, його назва підірвала мережу – фото
В окупованому Донецьку відкрили м’ясний магазин з дивною назвою. Так, донеччани відтепер можуть купувати ковбаси в "М’ясному Іллічі", якщо їм, звісно, не забракне сміливості.
Фото магазину розмістив у своєму твіттері український блогер та журналіст Денис Казанський.
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В Донецьку на проспекті Ілліча відкрився магазин "М’ясний Ілліч". І це не жарт. Не вистачає тепер тільки "Молочного Сталіна",
– йдеться у його дописі.
Соцмережі вибухнули жартами через новий магазин у Донецьку. Люди пишуть, що ще варто відкрити овочевий магазин під назвою "Андропов" і булочну "Молотов". Як ще насміхаються з креативності окупантів у Донецьку – далі.
Так жартують із назви донецького магазину у соцмережах/ скріншот
"М'ясний Ілліч" в Донецьку: соцмережі підкидають свої варіанти/ скріншот