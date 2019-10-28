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      М’ясний Ілліч: у Донецьку відкрили магазин, його назва підірвала мережу – фото

      748 Читать новость на русском
      У Донецьку тепер є "М'ясний Ілліч"
      У Донецьку тепер є "М'ясний Ілліч" / фото із соцмереж

      В окупованому Донецьку відкрили м’ясний магазин з дивною назвою. Так, донеччани відтепер можуть купувати ковбаси в "М’ясному Іллічі", якщо їм, звісно, не забракне сміливості.

      Фото магазину розмістив у своєму твіттері український блогер та журналіст Денис Казанський.

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      В Донецьку на проспекті Ілліча відкрився магазин "М’ясний Ілліч". І це не жарт. Не вистачає тепер тільки "Молочного Сталіна",
      – йдеться у його дописі.

      Соцмережі вибухнули жартами через новий магазин у Донецьку. Люди пишуть, що ще варто відкрити овочевий магазин під назвою "Андропов" і булочну "Молотов". Як ще насміхаються з креативності окупантів у Донецьку – далі.

      жарти у соцмережах
      Так жартують із назви донецького магазину у соцмережах/ скріншот

      жарти Донецьк магазин
      Жарти в соцмережах/ скріншот

      соцмережі жарти
      "М'ясний Ілліч" в Донецьку: соцмережі підкидають свої варіанти/ скріншот
       

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Проросійські бойовики Курйозні новини Новини Донецька Мережа
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