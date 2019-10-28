М’ясний Ілліч: у Донецьку відкрили магазин, його назва підірвала мережу – фото

В окупованому Донецьку відкрили м’ясний магазин з дивною назвою. Так, донеччани відтепер можуть купувати ковбаси в "М’ясному Іллічі", якщо їм, звісно, не забракне сміливості.

Фото магазину розмістив у своєму твіттері український блогер та журналіст Денис Казанський.

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В Донецьку на проспекті Ілліча відкрився магазин "М’ясний Ілліч". І це не жарт. Не вистачає тепер тільки "Молочного Сталіна",

– йдеться у його дописі.

В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин «Мясной Ильич». И это не шутка.



Не хватает теперь только «Молочного Сталина» pic.twitter.com/obdWPDfyXN — Денис Казанський (@den_kazansky) October 27, 2019

Соцмережі вибухнули жартами через новий магазин у Донецьку. Люди пишуть, що ще варто відкрити овочевий магазин під назвою "Андропов" і булочну "Молотов". Як ще насміхаються з креативності окупантів у Донецьку – далі.



Так жартують із назви донецького магазину у соцмережах/ скріншот



Жарти в соцмережах/ скріншот