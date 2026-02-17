Враг хочет воспользоваться погодой: боец бригады "Рубеж" рассказал о тяжелых боях возле Покровска

Покровское направление уже много месяцев остается одним из самых горячих на фронте. Оккупанты не прекращают штурмов и пытаются воспользоваться погодными условиями, чтобы продвигаться вперед.

Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко в эфире 24 Канала рассказал, как меняется тактика врага и чем завершаются его попытки прорыва. Он также объяснил, как погода влияет на ход боев.

Покровское направление остается самым горячим

Бригада "Рубеж" уже много месяцев держит оборону именно на Покровском направлении, которое остается одним из самых сложных. Враг концентрирует там значительные силы и пытается продвигаться вперед, захватывая новые позиции или уничтожая все, до чего может дотянуться. Последние дни не стали исключением.

За последние сутки было зафиксировано 63 попытки штурмовых действий. Большинство из них закончились для врага абсолютной неудачей,

– сообщил Борисенко.

По его словам, российские войска действуют преимущественно малыми пехотными группами. Они пытаются просачиваться в стыках между позициями, закрепляться в зданиях или на краях лесополос.

Вниманию! На Покровском направлении сосредоточены значительные силы российской армии. По состоянию на 16 февраля Силы обороны за сутки остановили более 60 штурмов. Враг продолжает применять авиацию, управляемые авиабомбы и ударные дроны "Молния" и "Ланцет", а бои в районе Покровска и Мирнограда остаются интенсивными.

Однако украинские подразделения уничтожают противника еще на подходах.

За минувшие сутки только на нашем направлении было уничтожено более 160 оккупантов и около 20 ранены. Также уничтожено 13 единиц автомобильной техники и один танк,

– добавил он.

Он отметил, что рост количества штурмов приводит и к пропорциональному росту потерь врага. Интенсивность боев свидетельствует о попытках противника изменить ситуацию на этом участке фронта.

Погода дает врагу шанс, но не результат

В последнее время противник пытается активнее действовать из-за погодных условий. Дожди и туманы ограничивают возможности, что создает дополнительные риски для украинских подразделений. Именно этим враг и пытается воспользоваться.

Сейчас погода позволяет противнику более активно передвигаться из-за того, что благодаря дождям и туманам несколько ограничены наши возможности в плане аэроразведки,

– пояснил Борисенко.

Несмотря на это система обороны работает комплексно. Основную ударную силу составляют FPV-дроны как на радиоуправлении, так и на оптоволокне, активно привлекаются артиллерия, минометы и подразделения противовоздушной обороны. В случае необходимости к работе подключаются и танковые экипажи.

Все это должно работать как единый организм для того, чтобы как можно больше уничтожить оккупантов еще до подхода к нашим передовым позициям,

– подчеркнул он.

Даже если противник доходит до переднего края, его встречает пехота и подразделения огневой поддержки. Часть оккупантов погибает в стрелковых боях, некоторые попадают в плен, но общая картина свидетельствует о сохранении контроля над ситуацией.

"Мясные штурмы" продолжаются несмотря на потери

Российские подразделения продолжают действовать по принципу массированного давления. Малыми группами их постоянно отправляют в наступление, несмотря на значительные потери. Такая тактика истощает, но одновременно свидетельствует об обесценивании человеческого ресурса со стороны командования противника.

Чем больше врага сует на наши позиции, тем меньше его остается в живых,

– подчеркнул Борисенко.

Даже перехваты разговоров оккупантов подтверждают, что они осознают масштабы потерь. В то же время это не останавливает командиров от дальнейших атак. Украинские подразделения стараются максимально уничтожать противника еще до непосредственного контакта.

Работа тяжелая. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,

– отметил он.

Борисенко подчеркнул, что ситуация остается сложной, однако контролируемой. Интенсивность боев высокая, но потери противника свидетельствуют об эффективности обороны на этом направлении.

