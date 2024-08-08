О том, что произойдет бунт ЧВК "Вагнера", нам было известно за полгода, – Буданов

Украине за полгода было известно о том, что в России произойдет мятеж ЧВК "Вагнера". Этот бунт готовился очень заранее.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов во время встречи с выпускниками Киевской школы экономики. По его словам, Пригожин готовился зайти в Кремль

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О мятеже Пригожина было известно заранее

В украинской разведке заранее знали, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин готовит мятеж, который произошел в конце июня 2023 года.

О том, что состоится этот военный мятеж нам было известно за полгода. К сожалению, сейчас уже не наблюдаем подобные порывы. Если говорить о выступлениях этнических групп – для этого нужен лидер на месте. Если есть хороший лидер, сотрудничает с нами, тогда он приобретает способности и можно о чем-то говорить

– рассказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что само собой ничего никогда не происходит, а бунт "вагнеровцев" готовился очень заранее.

Пригожин достаточно тяжелая личность, российский ультрапатриот. Его подловили на патриотизме. Он готовился зайти в Кремль, думал на самом деле спасать Россию. Но ему объяснили: ты сразу не спасешь Россию, а разорвешь ее. Потому что если даже ты будешь в Кремле, то номинальное руководство государства где-то в другом месте. И ты уже обратно ничего не соединишь,

– объяснил он.

По словам Буданова, Пригожин остановился и прислушался к Лукашенко, который ему об этом говорил. Никто другой не смог уговорить Пригожина, а Лукашенко "зашел именно из аргументов патриотизма".

К слову, во время выступления Буданов также ответил, сможет ли Россия уничтожить украинскую энергосистему.