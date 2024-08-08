Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час зустрічі з випускниками Київської школи економіки. За його словами, Пригожин готувався зайти в Кремль.

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Про заколот Пригожина було відомо заздалегідь

В українській розвідці наперед знали, що ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин готує заколот, який стався наприкінці червня 2023 року.

Про те, що відбудеться цей військовий заколот нам було відомо за пів року. На жаль, зараз уже не спостерігаємо подібні пориви. Якщо говорити про виступи етнічних груп – для цього потрібен лідер на місці. Якщо є гарний лідер, співпрацює з нами, тоді він набуває спроможності і можна про щось говорити

– розповів Буданов.

Голова ГУР наголосив, що само собою нічого ніколи не відбувається, а бунт "вагнерівців" готувався дуже заздалегідь.

Пригожин досить важка особистість, російський ультрапатріот. Його підловили на патріотизмі. Він готувався зайти в Кремль, думав насправді рятувати Росію. Але йому пояснили: ти одразу не врятуєш Росію, а розірвеш її. Бо якщо навіть ти будеш в Кремлі, то номінальне керівництво держави десь в іншому місці. І ти вже назад нічого не з'єднаєш,

– пояснив він.

За словами Буданова, Пригожин зупинився та прислухався до Лукашенка, який йому про це говорив. Ніхто інший не зміг умовити Пригожина, а Лукашенко "зайшов саме з аргументів патріотизму".

До слова, під час виступу Буданов також відповів, чи зможе Росія знищити українську енергосистему.