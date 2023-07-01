Никакого мятежа Пригожина не было, была спецоперация коллективного Путина, – премьер Ичкерии

Россией руководит коллективный Путин, поэтому даже мятеж Евгения Пригожина был спланированной спецоперацией. Ее провели для того, чтобы выявить недовольных и усилить действующий кремлевский режим.

Такое мнение во время пресс-конференции выразил премьер-министр Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Он отметил, что одной из причин мятежа также было установление контроля за российским минобороны, сообщает 24 Канал.

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"Мятежа не было"

Закаев подчеркнул, что "восстание Пригожина" было спланированной спецоперацией. Он заявил, что это был не мятеж, а выгодные для кремлевского режима процессы.

То, что мы видели несколько дней назад – никакого мятежа не было. Почему мир воспринял это как мятеж, я этого не понимаю. Была спецоперация, которую они провели. Вот этот коллективный Путин провел ее, чтобы усилить систему и режим, которые сегодня есть,

– заявил премьер Ичкерии.

По его словам, такой мятеж Пригожина имел не определенные выгодные процессы. К примеру, всего за один день в России смогли обнаружить всех, кто был недоволен действующим кремлевским режимом.

Кроме того, Закаев объяснил, что все подобные "перевороты" преследуют единственную цель – установить контроль и власть. Такие спецоперации начали проводить еще в далеком 1991 году, когда КГБ преследовал цель "подмять" под себя все организации. До сих пор единственным учреждением, которое не было "обработано" КГБ, – российское минобороны.

"Спецоперация Пригожина была нацелена на то, чтобы взять под контроль российское минобороны. Это не значит, что там все будет стабильно, нет. Но все будет зависеть от того, каким образом сложится ситуация в Украине", – пояснил Закаев.

Премьер Ичкерии подчеркнул, что только победа Украины в захватнической войне, которую развязала Россия, прекратит существование этой системы. Закаев подчеркнул, что сейчас все, кто хочет избавиться от угрозы от агрессора, должны приложить усилия к победе.

Путин не контролирует ситуацию

Мятеж Пригожина продемонстрировал не только слабость Путина, но и указал на будущие противостояния. Так, во время однодневной "гражданской войны" в России произошло обострение конфликта между Пригожиным и так называемым "лидером Чечни" Рамзаном Кадыровым. Он открыто осуждал действия главы ПИК "Вагнера", поддерживал Путина и отправил своих бойцов батальона "Ахмат" на "защиту Москвы".

Закаев считает, что это означает только одно – Путин не контролирует ситуацию в хаосе. В будущем такие события могут привести к противостоянию ПИК, а Россия превратится в Северную Корею.

"Кто будет выполнять роль Ким Чен Ина – открытый вопрос. Вот за это и будут бороться, ради этого и создаются частные армии", – подчеркнул Закаев.