Блинкен разослал срочную телеграмму дипломатам США из-за мятежа в России, – Axios

В пятницу, 23 июня, госсекретарь США разослал срочную телеграмму американским дипломатам. Это сообщение показало уровень тревоги в Белом доме из-за мятежа Пригожина.

В своей срочной телеграмме Блинкен приказал сотрудникам Госдепартамента не говорить о мятеже в России. Об этом сообщили американские чиновники.

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О чем говорилось в телеграмме

Необычную телеграмму Блинкен направил 8 американским дипломатам во всем мире. Издание отмечает, что она показала уровень тревоги в администрации Байдена о событиях в государстве-агрессоре, а еще о том, насколько важно для Белого дома и Госдепартамента контролировать месседжи США о ситуации публично и частно.

Госсекретарь приказал всем сотрудникам ни с кем не обсуждать ситуацию в России, отметили собеседники издания. Если бы представители иностранных государств спросили американских дипломатов о развитии событий, они должны были лишь сказать, что США следят за ситуацией.

Также в телеграмме говорилось, что ситуацией занимается непосредственно секретарь и его ближайший персонал.

Один американский чиновник сказал, что у некоторых, кто получил эту телеграмму, создалось впечатление, что она была направлена для того, чтобы убедиться, что ни один американский дипломат не сказал ничего, что могло бы создать впечатление, что США каким-либо образом причастны к кризису,

– отметило издание.

Однако другой собеседник отметил, что на момент передачи телеграммы ситуация в России была очень непонятной, и, похоже, Блинкен хотел убедиться, что официальные лица США молчали, пока не будет больше деталей.

Заметим, что в одном из интервью госсекретарь США подчеркнул, что кризис – это внутренняя проблема России, а США не имеют к нему никакого отношения.

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