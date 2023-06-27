Блинкен разослал срочную телеграмму дипломатам США из-за мятежа в России, – Axios
Источник:Axios
В пятницу, 23 июня, госсекретарь США разослал срочную телеграмму американским дипломатам. Это сообщение показало уровень тревоги в Белом доме из-за мятежа Пригожина.
В своей срочной телеграмме Блинкен приказал сотрудникам Госдепартамента не говорить о мятеже в России. Об этом сообщили американские чиновники.
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О чем говорилось в телеграмме
Необычную телеграмму Блинкен направил 8 американским дипломатам во всем мире. Издание отмечает, что она показала уровень тревоги в администрации Байдена о событиях в государстве-агрессоре, а еще о том, насколько важно для Белого дома и Госдепартамента контролировать месседжи США о ситуации публично и частно.
Госсекретарь приказал всем сотрудникам ни с кем не обсуждать ситуацию в России, отметили собеседники издания. Если бы представители иностранных государств спросили американских дипломатов о развитии событий, они должны были лишь сказать, что США следят за ситуацией.
Также в телеграмме говорилось, что ситуацией занимается непосредственно секретарь и его ближайший персонал.
Один американский чиновник сказал, что у некоторых, кто получил эту телеграмму, создалось впечатление, что она была направлена для того, чтобы убедиться, что ни один американский дипломат не сказал ничего, что могло бы создать впечатление, что США каким-либо образом причастны к кризису,
– отметило издание.
Однако другой собеседник отметил, что на момент передачи телеграммы ситуация в России была очень непонятной, и, похоже, Блинкен хотел убедиться, что официальные лица США молчали, пока не будет больше деталей.
Заметим, что в одном из интервью госсекретарь США подчеркнул, что кризис – это внутренняя проблема России, а США не имеют к нему никакого отношения.
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Разведка США знала планы Пригожина по мятежу
- В CNN со ссылкой на собственные источники сообщили, что американская разведка знала все планы главаря вагнеровцев по поводу мятежа. В частности, как он планирует передвигаться.
- Однако разведывательные данные хранили в тайне. Ими поделились только с небольшим кругом союзников. Некоторые официальные лица НАТО выразили разочарование из-за того, что им не передавали соответствующую информацию.