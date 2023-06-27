У своїй терміновій телеграмі Блінкен наказав співробітникам Держдепартаменту не говорити про заколот у Росії. Про це повідомили американські посадовці.

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Про що саме йшлося у телеграмі

Незвичайну телеграму Блінкен надіслав 8 американським дипломатам у всьому світі. Видання зазначає, що вона показала рівень тривоги в адміністрації Байдена щодо подій у державі-агресорці, а ще те, наскільки важливо для Білого дому та Держдепартаменту контролювати меседжі США про ситуацію публічно та приватно.

Держсекретар наказав усім співробітникам ні з ким не обговорювати ситуацію в Росії, зазначили співрозмовники видання. Якби представники іноземних держав запитали б американських дипломатів про розвиток подій, то вони повинні були лише сказати, що США стежать за ситуацією.

Також у телеграмі йшлося, що ситуацією займається безпосередньо секретар та його найближчий персонал.

Один американський чиновник сказав, що у деяких, хто отримав цю телеграму, склалося враження, що вона була надіслана для того, щоб переконатися, що жоден американський дипломат не сказав нічого, що могло б створити враження, що США будь-яким чином причетні до кризи,

– зауважило видання.

Однак, інший співрозмовник зазначив, що на момент надсилання телеграми ситуація в Росії була дуже незрозумілою, і, схоже, що Блінкен хотів переконатися, що офіційні особи США мовчали, доки не буде більше деталей.

Зауважимо, що в одному з інтерв'ю держсекретар США наголосив, що криза – це внутрішня проблема Росії, а США не мають до неї жодного стосунку.

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