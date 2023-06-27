Джерела ЗМІ повідомили, що США зібрали детальну розвідувальну інформацію про плани Пригожина. Зокрема, як саме він хотів просуватися.

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США знали плани Пригожина щодо заколоту

Співробітники американської розвідки змогли зібрати надзвичайно детальну та точну картину планів засновника ПВК "Вагнера", що призвели до його короткочасного заколоту. Втім, розвідувальні дані були настільки секретними, що передали лише деяким союзникам, зокрема, високопоставленим британським чиновникам.

Джерела зазначають, схоже, що Пригожин вирішив продовжити свій план після того, як 10 червня російське міноборони оголосило про те, що всі приватні військові компанії будуть змушені підписати контракти вже з липня, і, по суті, будуть поглинені Росією.

Деякі офіційні особи НАТО вже висловили розчарування через те, що розвідувальні дані не були передані їм. Однак, співрозмовники пояснюють, що існував ризик скомпрометувати надзвичайно чутливі джерела та методи.

Українським офіційним особам також не було повідомлено про цю розвідку заздалегідь, за словами офіційних осіб, головним чином через побоювання, що розмови між офіційними особами США та України можуть бути перехоплені ворогами,

– зазначили журналісти.

Також додали, що Джо Байден після заколоту Пригожина декілька днів спілкувався з союзниками, зокрема, очільниками Франції, Німеччини, Великої Британії та Канади, а ще Зеленським. Під час цих розмов він поділився інформацією, яку США мають про заколот, аби переконатися, що лідери краще розуміють те, що відомо американській розвідці.

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Літак Пригожина приземлився у Білорусі

У Мінськ прибув літак ватажка вагнерівців. Борт, на якому, ймовірно, перебуває Пригожин, сів в аеропорту зранку 27 червня. Про це повідомила аналітична група "Беларускі Гаюн".

Очікувалося, що літак приземлиться у національному аеропорту Мінська. Втім, за кілька хвилин він змінив напрямок до військового аеродрому Мачулищі, де здійснив посадку.