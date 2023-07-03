Вагнеровцев уже активно свозят в Беларусь: часть из них проходит обучение

Вооруженный мятеж Пригожина провалился. Глава ЧВК "Вагнера" о чем-то там якобы договаривался с Лукашенко. Среди его обязательств – перебросить своих наемников на территорию Беларуси. И это уже происходит.

Соответствующую информацию озвучили в телеграм-канале, связанном с ЧВК "Вагнера". Мол, наемники Пригожина уже обустраиваются в одном из лагерей в Беларуси.

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Наемники не сидят без дела

По имеющимся данным, сейчас продолжается обустройство одной из трех баз для вагнеровцев. Она расположена вблизи Осиповичей в Могилевской области. И о ней говорят на протяжении последней недели очень и очень активно. В сети даже показали, как выглядят изнутри палатки, в которых будут проживать бойцы ЧВК "Вагнера".

В телеграм-канале отмечают, что наемники не просто сидят где-то в лесу. Часть их подразделений начала тренировочный процесс. Известно, что они отрабатывают танковые маневры и маневры с тяжелой техникой на полигоне. Он расположен в нескольких километрах к югу от палаточного лагеря.

Кроме того, вагнеровцы отрабатывают штурмовые действия под прикрытием артиллерии. При этом делают это как днем, так и ночью.

У вагнеровцев "отпуск"

Журналистам удалось пообщаться с родными одного из наемников. Они рассказали, что некоторые вагнеровцы уже в Беларуси, а некоторые готовятся отправиться в страну, руководимую Лукашенко.

Их сейчас в Беларусь перебрасывают, они будут там учиться, тренироваться постоянно. Пока в военных действиях не будут участвовать. И вообще сейчас вагнеровцы месяц – полтора в отпуске и не участвуют в боевых действиях. Через неделю он будет в Белоруссии, там будет учить белорусских военных,

– заявил отец одного из наемников.

Брат другого вагнеровца рассказал, что его родственник уже в Беларуси. Причем его туда перебросили не из лагеря в России, а из Украины, где он участвовал в боевых действиях.

Другая женщина заявила, что ее родственника отправили в Беларуси. По ее словам, вагнеровцы "на границе с Украиной и Польшей будут стоять и учить других".

Она добавила, что в последних числах июня в страну перебросили батальон наемников (до 950 бойцов – 24 Канал). Причем от своего родственника она узнала, что многие бойцы ЧВК "Вагнер" решили вернуться в Россию, отказавшись ехать в Беларусь.