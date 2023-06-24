На мой взгляд, Пригожин победит, – в сети вспомнили прогноз Буданова
24 июня 2023, 16:14Читати новину українською
Источник:"Исландия"
Кирилл Буданов славится своими прогнозами, которые сбываются. На фоне мятежа Евгения Пригожина в сети вспомнили, что говорил глава ГУР МО о главаре вагнеровцев.
Еще в мае Буданов подтвердил, что у России есть "разногласие позиций". Со временем оно проявится, и это увидят все.
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Победит ли Пригожин в этом, скажем так, противостоянии? По-моему, победит, однозначно. К чему это приведет?.. Ну... Как они любят говорить, к военным трибуналам. Куда-то туда это заведет,
– подчеркнул Буданов.
Тогда глава ГУР МО подчеркнул, что конфликт – реальный. А выйти из него может только одна сторона. Буданов убежден, что победитель будет, проигравшие – тоже.Заметьте! По состоянию на 24 июня в ЧВК "Вагнера" сообщили, что гражданская война в России началась. СМИ сообщают, что в окрестностях Москвы роют окопы и стоят БТР. Самолет Путина вылетел из Москвы и скрылся.