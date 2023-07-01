Через несколько часов после начала мятежа в России глава ЦРУ говорил с Нарышкиным

Когда Евгений Пригожин начал мятеж в России, директор ЦРУ Уильям Бернс позвонил по телефону главе службы внешней разведки страны-террористу Сергею Нарышкину. Основной целью было заверить Кремль, что США никоим образом к этим событиям не причастны и это исключительно внутреннее дело России.

Об этом на условиях анонимности сообщили американские чиновники, знакомые с этим вопросом. Беседа Бернса и Нарышкина – контакт США и России на самом высоком уровне на фоне мятежа.

Обратите внимание "Слив" или нащупывание почвы для переговоров: какова цель визита директора ЦРУ в Киев

О чем говорили Бернс и Нарышкин

Американские СМИ называют директора ЦРУ Уильяма Бернса частью стратегии Белого дома, ведь именно через него Вашингтон передает нужные сигналы России. На этот раз США из-за Бернса заверили Россию в лице главы службы внешней разведки страны-террориста о том, что Вашингтон никак не причастен к мятежу.

Чиновники, с которыми общалось издание, отметили, что США стремятся избежать предоставления Кремлю какой-либо информации, чтобы обвинить внешних врагов в мятеже Пригожина и его последствиях.

По словам одного из чиновников, Бернс дал Нарышкину четко понимать, что мятеж вагнеровцев – исключительно внутреннее дело России.

Белый дом отказался комментировать эту информацию, отметив нежелание раскрывать особенности отдельных дипломатических переговоров.

Все о мятеже в России ФСБ приказали убить Пригожина, Украина усиливает границу из-за "Вагнера": события после мятежа

Бернс и Нарышкин говорили не в первый раз

14 ноября 2022 года глава ЦРУ Уильям Бернс и руководитель службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретились лично в Анкаре – столице Турции.

Тогдашняя временная поверенная в делах посольства США в России Элизабет Руд подчеркнула, что у США и России есть способы управления ядерными рисками посредством переговоров между разведывательными службами. Так что именно это и было целью встречи директора ЦРУ с Нарышкиным.

По данным американской прессы, Уильям Бернс тогда четко объяснил Сергею Нарышкину, какие последствия будут спекать Россию, если она применит ядерное оружие против Украины.

Какие последствия Бернс предрек России за применение оружия массового поражения – неизвестно, однако, очевидно, их стоило бы вспомнить российской стороне, которая готовит теракт на ЗАЭС. Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что если Россия совершит теракт на Запорожской АЭС, это будет равноценно применению ядерного оружия.