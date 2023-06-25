Впереди будут очень сложные времена: как США и союзники оценивают положение России после мятежа

Пока восстание в России утихает, другие ведущие страны мира готовятся к тому, что будет дальше. Противостояние Евгения Пригожина с Владимиром Путиным нанесло серьезный удар по стабильности российского режима.

Администрация Байдена и ее западные союзники четко осознавали, что они могут лишь наблюдать издалека за событиями в России. Джо Байден проконсультировался с главными помощниками по вопросам национальной безопасности и своими британскими, французскими и немецкими коллегами.

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Какое сообщение США передали России

Госсекретарь Энтони Блинкен созвал дипломатов Группы семи. Российскому правительству передали сообщение с напоминанием об их обязательствах защищать безопасность посольства США и дипломатов в Москве.

Администрация также сообщила российскому правительству, что Соединенные Штаты считают это "российским делом, в которое США не будут вмешиваться". Бывший посол США в Москве Александр Вершбоу сказал, что мир может рассуждать сколько угодно, но дело в том, что все мало представляют, что произойдет дальше.

Стоит добавить, что американские и европейские чиновники имели немного фактов, кроме публичных заявлений, сообщений российских СМИ и скриншотов баррикад, возведенных вокруг Москвы. Кремль традиционно пытался скрыть какие-либо проблемы в своей стране, поэтому пропагандисты, мягко говоря, плохо освещали мятеж.

Какие будут последствия для России

Европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности, отметил, что мятеж Пригожина будет иметь серьезные последствия, независимо от результата. Бывшие официальные лица США, длительное время имевшие дело с Россией, заявили, что хотя непосредственная угроза со стороны Пригожина, возможно, уменьшилась, чрезвычайные события нанесли серьезный удар стабильности российского режима.

Сотрудник западной разведки предположил, что российские войска вряд ли будут сопротивляться силам Пригожина, если их убедят аргументы о том, что российское военное руководство, включая министра обороны Сергея Шойгу, показало катастрофические результаты во время проведения войны в Украине.

По словам чиновников, это свидетельствует о том, что Пригожин пользуется поддержкой среди регулярных военных сил, а также служб безопасности.

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что отношения между Путиным и Пригожиным после этого мятежа резко ухудшились. Пригожин давно критиковал российское военное руководство, а Путин мог пользоваться этим и переводить на Шойгу вину за потери на поле боя. Однако во время обращения кремлевский диктатор заявил, что Пригожин "негодяй" и "изменник".

Мир не хочет слабой России

"Для Путина неприятно, что этот человек (Пригожин – 24 Канал), этот лидер, смог бросить вызов властям министерству обороны, захватить город и пройти по дороге в Москву. И, очевидно, Путину пришлось с ним торговаться", – сказала бывший офицер национальной разведки России Анджела Стент.

Кроме того, бывший чиновник Совета национальной безопасности Эндрю Вайс отметил, что настоящий вопрос заключается в другом.

"Существуют ли значительные, влиятельные люди в тени, которые верят, что этот беспорядок стал последней каплей, и Путин настолько по-королевски облажался, что им нужно заставить его увидеть ошибочность его способов и отодвинуть его от власти?" – спрашивает Вайс.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что страны Балтии наиболее чувствительны к произошедшему, если Россия станет нестабильной.

"Историческая вещь, о которой следует помнить, заключается в том, что в предыдущие эпохи мы имели гораздо больше данных… В 1991 году, при попытке государственного переворота против Горбачева, Москва была наполнена репортерами, тогда как сейчас их почти нет", – подчеркнул Ринкевичс.

Возможно, на Западе есть определенное удовлетворение затруднительным положением Путина, но глава МИД Латвии говорит, что трудно получать удовольствие от этой ситуации.

"Видя настроения в России, пропагандистский аппарат, впереди будут очень сложные времена, независимо от развития событий", – сказал он.

С этими словами согласился и высокопоставленный военный чиновник из страны НАТО.

"Это обрезает обе стороны. Мы не хотим слишком сильной России. Но мы не хотим слишком слабой России. Мы не хотим иметь неудачное государство – они все еще ядерное государство", – подытожил чиновник.