В частности, судьба вагнеровцев, которые воюют в Украине, не будет радужной. А Пригожин будет играть роль благородного парня, пытавшегося привлечь внимание российских властей. Но при этом не захотевшего проливать кровь. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь.

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Не самостоятельный игрок

По его мнению, проект, "лицом" которого стал Пригожин, создавался не один год и в нем участвуют спецслужбы, олигархи и в частности представители администрации Владимира Путина.

Поэтому следует ожидать продолжения этой истории,

– подчеркнул военный эксперт.

А вот история Пригожина пока не определена. Он находится на развилке – может погибнуть или оказаться в Африке, где ему предложат продолжать организовывать проекты по добыванию алмазов и золота для российских олигархов.

В то же время перспективы его политической карьеры достаточно сомнительны. Сейчас он опозорился в глазах многих, кто считал его лидером. Это касается целой когорты заключенных - разочаровавшихся в нем боевиков ЧВК "Вагнера".

"Пригожин – не самостоятельный игрок. Он выполняет команды группы лиц, управляющих этим проектом", – подчеркнул Самусь.

Михаил Самусь предположил, какая судьба ждет вагнеровцев в Украине после мятежа Пригожина: смотрите видео

Трагические последствия

Также появилась информация, что вагнеровцы вроде бы строят в Беларуси лагерь, чтобы оттуда наступать на Украину. Однако военный эксперт считает это фантазией. Она формирует иллюзию, что у вагнеровцев все хорошо, а Александр Лукашенко – молодец, потому что создал условия по стабилизации ситуации в России.

Лукашенко действительно совершенно не интересно создавать в Беларуси лагерь вагнеровцев. Ведь эти люди не контролируемы и могут развернуть свои пушки против него.

Также мятеж Пригожина в России окажет положительное влияние на фронт и подорвет боеспособность оккупантов. Потому что в любом случае мораль и мотивация российских войск будут подорваны. Российским солдатам и до того было трудно объяснить, за что они воюют. А сейчас Путин испугался, Пригожин оказался клоуном, и тогда возникает вопрос, за что вообще идет война,

– подчеркнул Михаил Самусь.

В то же время украинские войска не снижают давление на фронте, продолжают реализацию своих четко спланированных операций. Скоро это проявится в более решительных действиях украинской армии. И россияне не смогут на это ответить из-за своей деморализации и демотивации. Все это может повлечь за собой трагические последствия для российских войск в Украине.

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