Зокрема доля вагнерівці, які воюють в Україні, не буде райдужною. А Пригожин буде грати роль благородного хлопця, який намагався привернути увагу російської влади. Але при цьому не схотів проливати кров. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь.

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Не самостійний гравець

На його думку, проєкт, "обличчям" якого став Пригожин, створювався не один рік і в ньому беруть участь спецслужби, олігархи та зокрема представники адміністрації Владіміра Путіна.

Тому варто чекати продовження цієї історії,

– підкреслив військовий експерт.

А от історія Пригожина наразі невизначена. Він перебуває на певній розвилці – може загинути або опинитись в Африці, де йому запропонують продовжувати організовувати проєкти з добування алмазів та золота для російських олігархів.

Водночас перспективи його політичної кар'єри доволі сумнівні. Зараз він зганьбився в очах багатьох ти, хто вважав його лідером. Це стосується цілої когорти ув'язнених – бойовиків ПВК "Вагнера", які розчарувалися в ньому.

"Пригожин – не самостійний гравець. Він виконує команди групи осіб, які керують цим проєктом", – наголосив Самусь.

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Трагічні наслідки

Також з'явилась інформація, що вагнерівці начебто будують в Білорусі табір, щоб звідти наступати на Україну. Проте військовий експерт вважає їх фантазією. Вона формує ілюзію, що у вагнерівців все добре, а Алєксандр Лукашенко – молодець, тому що створив умови по стабілізації ситуації в Росії.

Лукашенко насправді абсолютно не цікаво створювати в Білорусі табір вагнерівців. Адже ці люди не контрольовані і можуть розвернути свої гармати проти нього.

Також заколот Пригожина в Росії позитивно вплине на фронт і підірве боєздатність окупантів. Тому що у будь-якому разі мораль і мотивація російських військ буде підірвано. Російським солдатам і до того, було важко пояснити, за що вони воюють. А зараз Путін злякався, Пригожин виявився клоуном, і тоді виникає питання, за що взагалі йде війна,

– наголосив Михайло Самусь.

Водночас українські війська не знижують натиск на фронті, продовжують реалізацію своїх чітко спланованих операцій. Скоро це проявиться у більш рішучих діях української армії. І росіяни не зможуть на це відповісти через свою деморалізацію та демотивацію. Все це може спричинити трагічні наслідки для російських військ в Україні.

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