Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – в ефірі телемарафону прокоментував заколот Пригожина. Він розповів, що ще під час зустрічі з так званими "воєнкорами" Путін підтвердив: він абсолютно не розуміє, що відбувається, інформує 24 Канал.

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"Бункерний дід" не володіє інформацією про війну як таку. Він говорить якісь абстрактні цифри. Подоляк наголосив, що Путін взагалі не розуміє, що відбувається сьогодні у вертикалі влади як такої.

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Подоляк наголосив: всі побачили, що Росія – абсолютно слабка держава, й Путіна як президента не існує.

Друге: хтось коштом такої акції Пригожина отримав перерозподіл влади у свою тіньову сторону. Скоріш за все транзитивно Росією керує людина на прізвище Патрушев. Номінально Путін – ще президент. Але фактично він вже не керує,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, репутація Пригожина повністю обнулена. Ватажка вагнерівців вже не існує. Медійний образ луснув, а чи існуватиме Пригожин фізично, покаже час.

Подоляк припустив, що "Вагнер" або частково розпадеться, або поступово буде розтягнутий по інших військових компаніях.

Про якого Патрушева може мовитися

Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк – ексглава ГУР – розповів, що владу у Росії хотіли передати Дмітрію Патрушеву – сину Ніколая Патрушева. Наразі він обіймає посаду міністра сільського господарства. Найбільших "успіхів" він досягнув, допомагаючи "прикривати" різні справи. Також він "славиться" своїм вмінням розв'язувати корупційні питання.