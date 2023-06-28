Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, россияне всегда пытаются избрать "сильного вожака".

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Все увидели слабость Путина

Как отметил Ступак, попытка мятежа от Пригожина продемонстрировала, насколько слабым лидером является диктатор Владимир Путин. И самое важное, что это увидело его ближайшее окружение. Последствия этого обязательно будут.

Слабость Путина увидела все его ближайшее окружение. Олигархи, силовики, менеджеры, технократы. Когда они будут собираться где-то у себя на Рублевке, то точно об этом будут говорить. У них будет большой излом внутри. Они понимают, что власть, на которой они зарабатывали долгое время, не может их защитить,

– считает Ступак.

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Мятеж Пригожина явно пошатнул позиции Путина. Его ближайшее окружение интуитивно начнет аккуратно разыскивать нового человека или группу лиц, которые могли бы возглавить Россию.

Попытка мятежа от Пригожина: коротко