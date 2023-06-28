Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, росіяни завжди намагаються обрати "сильного вожака".

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Усі побачили слабкість Путіна

Як наголосив Ступак, спроба заколоту від Пригожина продемонструвала, наскільки слабким лідером є диктатор Владімір Путін. І найважливіше, що це побачило його найближче оточення. Наслідки від цього обов'язково будуть.

Слабкість Путіна побачило все його найближче оточення. Олігархи, силовики, менеджери, технократи. Коли вони збиратимуться десь в себе на "Рубльовці", то точно про це говоритимуть. У них буде великий злам всередині. Вони розуміють, що влада, на які вони заробляли тривалий час, не може їх захистити,

– вважає Ступак.

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Заколот Пригожина явно похитнув позиції Путіна. Його найближче оточення інтуїтивно почне акуратно розшукувати нову людину чи групу осіб, які могли б очолити Росію.

Спроба заколоту від Пригожина: коротко